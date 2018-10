Latvija no Dānijas saņēmusi pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas "Stinger", kas noticis starp Latvijas Aizsardzības ministriju (AM) un Dānijas Aizsardzības ministriju pērn noslēgtā divpusēja līguma ietvaros, portālu "Delfi" informēja AM.