Militāro mācību "Open Spirit 2018" mērķis ir neitralizēt no Pirmā un Otrā pasaules kara laikiem palikušos sprādzienbīstamos priekšmetus, uzlabojot kuģošanas drošību Baltijas jūrā, kā arī pilnveidot mācību dalībnieku zināšanas un spējas mīnu meklēšanā.

Šogad mācības vada Igaunijas Jūras spēki un tajās piedalīsies aptuveni 800 dalībnieku. Latvijas Jūras spēkus mācībās pārstāvēs mīnu meklētājs M-06 "Tālivaldis", Mīnu kuģu eskadras Ūdenslīdēju komandas vienība un Baltijas valstu jūras eskadras (BALTRON) štāba personāls, norāda NBS.

Mācības "Open Spirit" ir ikgadējas starptautiskas mācības, kuras rotācijas kārtībā notiek kādā no Baltijas valstīm, un to uzdevums ir attīrīt kuģošanas ceļus un zvejas rajonus no Baltijas jūras dzelmē palikušajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, tādējādi samazinot iespējamos riskus kuģošanas drošībai. Starptautiskās mācības palīdz pilnveidot arī štābu, mīnu kuģu un to ūdenslīdēju atmīnētāju komandu sadarbību un savietojamību, taktiku un procedūras NATO un programmas Partnerattiecības mieram (PfP) vienību starpā.

Pagājušajā gadā starptautiskās mācības "Open Spirit 2017" notika Latvijas teritoriālajos ūdeņos. Kopā tika atrasti un iznīcināti 58 sprādzienbīstami priekšmeti, tostarp 56 mīnas un divas torpēdas.