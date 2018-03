Spēkā stājušies Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Satversmes grozījumi, kuros noteikts, ka turpmāk augstskolas nosaukums angliski būs Latvia University of Life Sciences and Technologies jeb Latvijas Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitāte, informēja augstskolā.

LLU savu nosaukumu ieguva 20. gadsimta 90. gados, kad no Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 1991. gadā kļuva par universitāti. Tā kā lauksaimniecības augstākā izglītība ir būtiski mainījusies un LLU īsteno studijas un zinātni ar dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu saistītā nozaru lokā, iepriekšējos gados notikušas diskusijas par universitātes nosaukuma maiņu, kas neguva plašu atbalstu, skaidroja augstskolā.

Lai veicinātu universitātes starptautisko atpazīstamību, nolemts svešvalodās izmantot universitātes nosaukuma latviešu valodā semantisko tulkojumu, to latviešu valodā nemainot.

"Līdz šim angļu valodā LLU izmantoja nosaukumu "Latvia University of Agriculture", kas ir burtisks nosaukuma tulkojums no latviešu valodas uz angļu valodu. Turklāt LLU Satversme noteica universitātes nosaukuma lietojumu vēl sešās svešvalodās. Tā kā mūsu starptautisko sadarbības partneru loks arvien paplašinās un septiņas svešvalodas ir nepietiekamas, lai pozicionētu universitāti ārvalstīs, LLU Konvents apstiprināja LLU Satversmes grozījumus, kuros vairs nav noteikts universitātes nosaukuma lietojums svešvalodās. To turpmāk atbilstoši nepieciešamībai noteiks LLU Senāts, kas ir viena no universitātes lēmējinstitūcijām," stāstīja LLU Konventa priekšsēde Irina Arhipova.

Pēc viņas teiktā, nosaukums "Life Sciences" ir starptautiski atpazīstams zīmols, kuru pasaulē saista ar bijušajām lauksaimniecības universitātēm, kas attīstījušas savu darbību un iekļauj dažādas ar lauksaimniecību saistītas nozares.

Analizējot starptautisko praksi, LLU Senāts pieņēma lēmumu par LLU nosaukuma lietojumu angļu valodā un semantiskā tulkojuma izmantošanu, kas stājas spēkā līdz ar jaunajiem Satversmes grozījumiem. Plānots turpmāk ar Senāta lēmumu nostiprināt nosaukuma lietojumu visās svešvalodās, kuru izmantošana nepieciešama LLU starptautiskās sadarbības veidošanai un attīstīšanai. Arī citās svešvalodās tiks ņemts vērā universitātes nosaukuma semantiskais tulkojums, kas ļauj plašāk atainot LLU specializāciju un augstākajā izglītībā un zinātnē uzkrāto pieredzi