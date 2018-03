Latvijas mednieki šogad varētu nomedīt vairāk dzīvnieku nekā iepriekšējā gadā, prognozēja Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Barviks.

Viņš pastāstīja, ka aizvadītais gads Latvijas medniekiem bija veiksmīgs un produktīvs. Medību saimniecību vispārējie rādītāji uzlabojušies, jo tās sākušas prātīgāk saimniekot, kā arī mednieki ieguvuši augstākas trofejas. "Manā vērtējumā gads ir bijis labs un produktīvs. Arī nozares kopējais apgrozījums naudas izteiksmē aizvadītajā gadā, visticamāk, audzis, pateicoties nomedīšanas apmēra pieaugumam," pieļāva Barviks.

Asociācijas vadītājs prognozēja, ka arī šogad Latvijas mednieki varētu nomedīt vairāk dzīvnieku. "Drīzumā būs kopsavilkums par pagājušo sezonu, kad redzēsim, cik precīzi aļņu, briežu un stirnu ir nomedīts. Tomēr šķiet, ka medījamo dzīvnieku populācijas ir stabilas un augošas, līdz ar to apjoms noteikti pieaugs," teica Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Viņš arī piebilda, ka visvairāk Latvijā medī briežveidīgos dzīvniekus. "Pieprasījums pēc briežveidīgo dzīvnieku - aļņu, briežu un stirnu - gaļas produkcijas tirgū ir diezgan labs un stabils. (..) Eiropā meža cūku ir ļoti daudz, tāpēc šī produkcija nav tik pieprasīta. Savukārt aļņu lielākajā daļā Viduseiropas un Dienvideiropas nav. Tā kā šī gaļa ir atzīta par diētisku un ļoti kvalitatīvu pēc tās ir pieprasījums," skaidroja Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Turpretī nomedītais meža cūku skaits sarūk, jo samazinās to populācija saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību, atzina Barviks. "Meža cūkas ir suga, no kuras medniekiem pamazām jāatvadās, jo to populācija samazinās. Ceru, ka mednieki ar izpratni attieksies pret šo jautājumu un nesāks taupīt meža cūkas nelaikā un nevietā, jo patlaban nav tas brīdis, kad meža cūka jātaupa," sacīja Barviks, uzsverot, ka jādara viss iespējamais, lai ĀCM izplatību ierobežotu.

Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) ir dibināta 2000. gada aprīlī, un tās galvenie mērķi ir attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas principiem, popularizēt medības, piedalīties medības reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē sadarbībā ar valsts institūcijām un pārstāvēt savu biedru intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.