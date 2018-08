Svētdien Olaines un Mārupes novados notiks Latvijas velo svētku sacensības, kas var ietekmēt satiksmi uz Jelgavas šosejas un Rīgas apvedceļa, informēja VAS "Latvijas valsts ceļi".

Sacensības norisināsies no plkst.10.30 līdz 18.

Tās norisināsies uz Jelgavas šosejas posmā no Olaines līdz Rīgas apvedceļam, Rīgas apvedceļa posmā no Jelgavas šosejas līdz Jaunmārupei, reģionālā autoceļa Rīga-Jaunmārupe posmā no Jaunmārupes līdz Mārupei, uz Vecozolu ielas Mārupē, kā arī autoceļa Tīraine-Jaunolaine posmā no Vecozolu ielas līdz Rīgas apvedceļam.

Lai nodrošinātu drošu satiksmi uz minētajiem valsts autoceļiem, to velobraucienu laikā regulēs Valsts policija un pašvaldības policija. "Latvijas Valsts ceļi" aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem, sastopoties ar sacensību dalībniekiem.