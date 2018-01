Ievērojami palēnināts darbs, recepšu "pazušana" sistēmā, došanās mājup, lai paņemtu tur aizmirsto pasi vai ID karti, bez kuras recepšu medikamentus vairs neizsniedz, – tās ir tikai dažas no likstām, ar kurām saskaras nule kā par obligātu kļuvušās e-veselības lietotāji. Dažas no problēmām, iespējams, izzudīs, kad lietotāji pieradīs pie sistēmas, taču virkni e-veselības ligu izārstēt var vien IT speciālisti. Ja tuvākajā laikā darbu palēninošie trūkumi sistēmā netiks novērsti, "ārsti būs spiesti ierobežot darbu e-veselībā tā, lai būtu iespējams palīdzēt saviem pacientiem", portālam "Delfi" teica Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidente Sarmīte Veide.