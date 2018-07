Viņš skaidroja, ka trīs lidmašīnas, kas kopā lidoja no Biržiem uz Spilves lidlauku, bija reģistrētas Zviedrijā, taču avarējušajā lidmašīnā un vēl vienā no trīs lidaparātiem atradās Jaunzēlandes pilsoņi. Trūbs skaidroja, ka viņam vēl nav sanācis iepazīties ar padziļinātu informāciju par bojāgājušo, taču bojāgājušā labākais draugs, kurš lidoja vienā no trīs lidaparātiem, esot stāstījis, ka nelaiķis bijis pieredzējis pilots.

Trūbs arī skaidroja, ka avārijas brīdī notikusi gandrīz frontāla lidmašīnas sadursme ar zemi, un sākotnējā informācija liecina, ka dzinējs sadursmes brīdī esot darbojies, taču ar zemiem apgriezieniem.

Jau vēstīts, ka avārija notika svētdien, brīdī, kad tās pilots mēģināja veikt ārkārtas nosēšanos, pavēstīja Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs. Viņš skaidroja, ka trīs lidmašīnas kopā lidoja no Biržiem uz Spilvi, kad viens no pilotiem pārējiem diviem paziņoja, ka viņam būs jāveic ārkārtas nosēšanas, jo dzinējā ir pārāk zems eļļas spiediens. Šī ārkārtas nosēšanās izrādījusies neveiksmīga.

Šādus notikušā apstākļus esot apstiprinājuši pārējie divi piloti, kas bija nosēdušies netālu no avārijas vietas. Jau vēstīts, ka svētdien Bauskas novadā avarējusi vienvietīga lidmašīna, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) preses pārstāve Inta Palkavniece. Ugunsdzēsēji-glābēji no lidmašīnas vraka atbrīvojuši vienu cilvēku, kurš negadījumā bija gājis bojā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā skaidroja, ka bojāgājušais bijis 50 gadus vecs vīrietis.