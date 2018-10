Pēc viņas teikt, septembrī vidējais personu skaits dienā, kuras izmantoja nakts patversmes pakalpojumus, bija 326 cilvēki, kas salīdzinoši ir par 6% mazāk nekā pērnā gada septembrī. Patlaban kopējais vietu skaits nakts patversmēs palielināts no 461 vietas septembrī līdz 571 vietai oktobrī.

Kopumā Rīgā strādā septiņas nakts patversmes, un oktobrī tās darbosies no pulksten 18 līdz 8.

Vīriešiem un sievietēm pieejama patversme SIA "V.E.L.G.", kas atrodas Bolderājā, Esplanādes ielā 1, un biedrības "Latvijas Sarkanais krusts" patversme Gaiziņa ielā 7. Cilvēkus alkohola reibumā tās uzņem visu diennakti.

Patversmēs Pārdaugavā, Eiženijas ielā 1E, un Ziemeļu rajonā, Aptiekas ielā 1, k-5, tiek izmitinātas tikai sievietes, savukārt vīrieši var apmeklēt Rīgas patversmes nodaļu Maskavas ielā 208, "V.E.L.G." patversmes nodaļu Kartupeļu ielā 8, kā arī "Zilā Krusta" patversmi Latgales priekšpilsētā, Mazjumpravas ielā 8, kur pakalpojumu var saņemt arī vīrieši ar kustību traucējumiem.

Ja nakts gaisa temperatūra būs zemāka par -10 grādiem, vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0 grādiem un vēja ātrums ir lielāks par desmit metriem sekundē, tad patversmes darbojas visu diennakti.

Brice atgādina, ka Katoļu ielā 57 katru darba dienu no pulksten 9 līdz 17 darbojas arī dienas centrs bezpajumtniekiem. Septembrī to apmeklējuši 166 cilvēki.

Tāpat Rīgā darbojas arī četras zupas virtuves, kura ziemas periodā izsniedz līdz 650 porcijām dienā piecas reizes nedēļā. Zupas virtuvēs nav jāuzrāda dokumenti un ēdienu var baudīt uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām.

Zupas virtuve darbojas Daugavgrīvas ielā 1, darba dienās no pulksten 12 līdz 13, Krišjāņa Barona ielā 56, katru dienu, izņemot svētdienas, no pulksten 9 līdz 10, Krišjāņa Barona ielā 126, katru dienu no pulksten 12 līdz 13 un Laktas ielā 8, k-1, darba dienās no pulksten 10 līdz 11.

Departaments aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un nepaiet vienaldzīgi garām cilvēkam, kurš nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī, bet šādās situācijās zvanīt pa ārkārtas situāciju tālruni 112 vai policijai pa tālruni 110 un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113. Par bezpajumtnieku pulcēšanās vietām var ziņot Rīgas patversmes Mobilajai brigādei pa mobilo tālruni 27 023 550 darba dienās darba laikā.

Tāpat departaments aicina līdzcilvēkus aukstajā laikā nelietot alkoholu un apreibinošas vielas, kā arī novērtēt zemās gaisa temperatūras ietekmi uz cilvēka fizisko stāvokli un ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Cilvēkus, kas palikuši bez pajumtes, departaments aicina izmantot iespēju uzturēties bezmaksas naktsmītnēs.

Interesenti var ziedot arī labā stāvoklī esošus siltos apģērbus, apavus, siltas zeķes un segas Rīgas patversmes nodaļās Maskavas ielā 208 un Katoļu ielā 57.