No otrdienas, 30. oktobra, līdz 10. decembrim ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Krasta ielā, portālu "Delfi" informēja Rīgas dome

Satiksmi ierobežos posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai virzienā no pilsētas centra.

Šajā posmā veiks kanalizācijas oderēšanu, tāpēc būvnieki var pārsniegt pieļaujamo trokšņa līmeni.

Darbu veicējiem arīdzan jānodrošina apbraucamais ceļš un ceļa zīmju izvietošana.

Vēstīts, ka Rīgas domes Satiksmes departaments konstatējis ūdens kanalizācijas sistēmas bojājumus Krasta ielas posmā no Jēzusbaznīcas ielas līdz Ogres ielai. Remontdarbi izmaksās 1 310 000 eiro.

No 30. oktobra līdz nākamā gada 13. janvārim satiksmi braukšanai abos virzienos ierobežos no Salu tilta uz Zaķu salu. Šajā laika posmā notiks Salu tilta kompleksa otrās kārtas pārbūve.

Satiksmi būvdarbu laikā virzienā no centra organizēs pa taisnvirziena uzbrauktuvi no Salu tilta uz Zaķu salu, bet virzienā no Jūrmalas satiksmi organizēs pa līklīnījas uzbrauktuvi.

Atļautais braukšanas ātrums būvdarbu zonā būs 30 km/h.