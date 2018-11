No pirmdienas, 5. novembra, ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Slāvu ielas posmā pie topošā tirdzniecības centra "Akropole", portālu "Delfi" informēja Rīgas dome

Satiksme posmā no Salaspils ielas līdz uzbrauktuvei uz Dienvidu tilta būs ierobežota līdz 30. novembrim.

Dome uzdevusi darbu veicējiem nodrošināt apbraucamo ceļu un uzstādīt ceļa zīmes, bet brīdina iedzīvotājus, ka darbu laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

10. novembrī no pulksten 6 līdz 23.59 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Grēcinieku ielas posmā no 28. numura nama līdz Kungu ielai, kur paredzēts montēt celtni.

No 5. novembra pulksten 10 līdz 7. novembra pulksten 6 transportlīdzekļiem dome liegs apstāties un stāvēt Riharda Vāgnera ielas labajā pusē, posmā no Gleznotāju ielas līdz Kaļķu ielai.

Šādi ierobežojumi no 6. novembra pulksten 6 līdz 7. novembra pulksten 6 būs spēkā arī Vaļņu ielas kreisajā pusē, posmā no Gleznotāju ielas līdz Kaļķu ielai, kā arī no 8. novembra pulksten 6 līdz 9. novembra pulksten 22 pie ēkas Narvas ielā 2.

Šajās vietās notiks filmas "Nakts mantinieki" filmēšana, ko veiks SIA "Tasse Film".