Būvdarbu sezona valsts autoceļu tīklā turpinās. Visvairāk ievērojamu satiksmes ierobežojumu patlaban ir uz valsts reģionālajiem autoceļiem. Lielākie no tiem ir starp Madlienu un Skrīveriem, kā arī no Labraga līdz Mežainei, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Tāpat daudzviet lauku reģionos notiek grants seguma atjaunošana uz valsts vietējās nozīmēs autoceļiem.

Uzņēmums uzskaita, ka patlaban lielākie būvdarbi un satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem uz Vidzemes šosejas posmā no Rīdzenes līdz Bērzkrogam, uz Liepājas šosejas starp Brocēniem un Skrundu. Abos posmos ir trīs būvdarbu posmi. Tāpat ievērojami būvdarbi notiek uz Tallinas šosejas no Duntes līdz Svētciemam un uz Rīgas apvedceļa, kur turpinās krustojuma pārbūve pie pagrieziena uz Muceniekiem.

Lielākie būvdarbi un satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir starp Liepāju un Ventspili uz autoceļa Ventspils–Grobiņa posmā no Labraga līdz Mežainei. Tur ir astoņi luksoforu posmi un būs jāpavada vairāk nekā stunda ceļā.

Remontdarbi notiek arī uz autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri no Madlienas līdz Skrīveriem, kur ir deviņi līdz 11 luksoforu posmi. To izbraukšana prasa stundu. Pie Madlienas ir satiksmei slēgts ceļa posms, apbraukšana paredzēta pa autoceļiem Madliena–Lēdmane un Tīnūži–Koknese.

Ar remontadrbiem jārēķinās arī uz autoceļa Rēzekne–Gulbene un ceļā no Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem, uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona posmā no Bašķiem līdz Preiļiem, uz autoceļa Vecumnieki–Nereta–Subate posmā no rotācijas apļa krustojumā ar autoceļu Sērene–Kalnieši (P86) līdz Neretai, uz autoceļa Kārsava–Ludza–Ezernieki posmā no Pušmucovas līdz Ludzai un uz Ķeguma HES tilta uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums. Uz tilta brauktuves ir platuma gabarīta ierobežojums 2,75 metri.