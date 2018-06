Rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās visvairāk deputātu ievēlēs no Rīgas vēlēšanu apgabala - 35 tautas pārstāvjus, kas ir par trīs vairāk nekā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās.

Politologs izvirza hipotēzi, ka lielāka skaita mandātu pārdalījums par labu Rīgai varētu nākt par labu "pilsētu partijām" - daļēji "Saskaņai" un mazliet arī nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un "Vienotībai". Precīzāk gan to varēs redzēt pēc partiju popularitātes aptaujām rudenī.

Politologs reizē skaidro, ka mandātu sadalījuma skaitliskās izmaiņas nav tik iespaidīgas, lai tās vērtētu kā ļoti nozīmīgas. Skudra norāda, ka jau tagad ir skaidrs, ka nākamā Saeimas sasaukuma "seju" un līdz ar to valdības sastāvu veidos galvenokārt Rīgas un Vidzemes vēlēšanu apgabalu vēlētāji. Līdz ar pašlaik valdošajai Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS), lai nodrošinātu savas pozīcijas, būtu "maksimāli jāsviež savi spēki Vidzemes virzienā", jo pašvaldību vēlēšanas parādīja, ka Rīgā tai ir mazākas izredzes iegūt atbalstu.

Skudra arī prognozē, ka, ja nebūs kādi negaidīti satricinājumi, tad nākamajā Saeimā "Saskaņa" un ZZS matemātiski veidos vairākumu. Tas ļaus ZZS izdarīt spiedienu uz mazajām tā dēvētājām latviskajām partijām, lai tās ir piekāpīgākas valdības veidošanas laikā, jo Zaļo un zemnieku savienība varēs norādīt uz iespēju uz alternatīvo iespēju par sadarbību ar "Saskaņu", skaidro politologs. Šajā kontekstā viņš arī neizslēdz iespēju, ka uz Latvijas politisko situāciju ietekmi var atstāt ASV prezidenta Donalda Trampa attieksme pret Krieviju, tajā skaitā viņa komunikācija ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.

Kā ziņots, Saeimas vēlēšanās visvairāk deputātu ievēlēs no Rīgas vēlēšanu apgabala - 35 tautas pārstāvjus, kā arī no Vidzemes - 25 deputātus, pirmdien atbilstoši likuma nosacījumiem noteica Centrālā vēlēšanu komisija.

Deputātu vietu skaita palielinājums Rīgas vēlēšanu apgabalā saistīts galvenokārt ar vēlētāju skaita pieaugumu ārvalstīs, jo atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam ārvalstīs reģistrēto vēlētāju skaits pieskaitāms Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam, informēja CVK Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne Bērziņa.

Savukārt no Zemgales vēlēšanu apgabala ievēlēs 14 deputātus, no Latgales - 14 deputātus, bet no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 parlamentāriešus.

Salīdzinot ar 12. Saeimu Rīgā klāt nākušas trīs deputātu vietas, no Vidzemes, Latgales un Kurzemes ievēlēs par vienu deputātu mazāk, bet no Zemgales apgabala ievēlamo parlamentāriešu skaits nemainīsies.

No 35 Rīgas vēlēšanu apgabala mandātiem ārvalstīs esošie vēlētāji nosacīti veido astoņas vietas Saeimā, žurnālistiem pastāstīja CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars.