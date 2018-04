Kā pastāstīja LLPA pārstāve Dagnija Dižbite-Svarinska, lielās pilsētas ir neapmierinātas ar to, ka KP nosakot "nepamatotus un neizvērtētus ierobežojumus pašvaldību uzņēmumiem", kas "neliecina par KP darbību iedzīvotāju interesēs".

Diskutējot ar ministru par grozījumiem Konkurences likumā, LLPA norādīja uz neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar plānotajā izmaiņām, proti, par KP kompetenci pašvaldību kapitālsabiedrību darbībā. Visvairāk mēri kritizēja KP attieksmi un nostāju pret pašvaldību uzņēmumiem un pauda viedokli, ka savstarpējo attiecību jautājums skaidrāk jādefinē un jāizprot, jo vairākas KP darbības liecinot, ka "pašvaldību uzņēmumi tiek uzskatīti par blēžiem" un tiek noteikti ierobežojami to darbībai un dalībai brīvajā tirgū.

Kā norādījis LLPA izpilddirektors Viktors Valainis, kurš pašlaik vairāk pieslējies Zaļo un zemnieku savienībai, ņemot vērā domstarpības par KP darbu, šobrīd ministrijas iniciētie grozījumi Konkurences likumā neesot prioritāri risināmais jautājums. "Sākotnēji ir jārisina jautājumi par konkurences likumdošanas piemērošanu. Mūsuprāt, šobrīd ir vērojams nepareizs KP darbības fokuss, tostarp sadarbības trūkums," izteicās Valainis.

Lielo pilsētu mēri minējuši piemērus no dažādām pilsētām, kur atsevišķās nozarēs darbojas vairāki uzņēmumi, tostarp pašvaldības uzņēmums. Dati liecinot, ka no kopējiem nomaksātajiem nozares nodokļiem vismaz 90% nākot tikai no pašvaldības uzņēmuma, tādā veidā parādot, kas ir godprātīgs nodokļa maksātājs un kas - nē.

Pēc pašvaldību priekšsēdētāju paustā, pašvaldībām bieži nākoties nodrošināt dažādus iedzīvotājiem nepieciešamus pakalpojumus, kuros privātie uzņēmēji nevēloties piedalīties. Piemērs tam esot Valmiera, kur pašvaldība nodrošina zobārstniecības pakalpojumus arī naktī, jo neesot neviena privātā uzņēmēja, kas to vēlētos darīt.

Saistībā ar īres namu būvniecību reģionos LLPA informēja ministru par pilsētu aktivitāti šajā jomā un jautājuma svarīgumu, uz ko pilsētas bija norādījušas jau pirms diviem gadiem. EM prezentēja datus un savu skatījumu par situāciju, kā arī tālākos risinājumus, no kuriem viens ir izdalīt finansējuma atbalstu pašvaldībām daudzdzīvokļu namu būvniecībai. Atbalsts būtu ap 30% no būvniecības izmaksām.

LLPA atbalsta šādu Ekonomikas ministrijas pieeju un vienojās sadarboties.