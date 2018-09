Pēc viņa paustā, labklājības ministram izvērtējumu par pašnodarbināto sociālās iemaksu veikšanu un iespējamo rīcību, lai mainītu situāciju, līdz 2019. gada beigām jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā (MK).

Latvijā apmēram 90% pašnodarbināto VSAOI veic MK noteiktajā minimālajā apmērā, tomēr Zariņš norādīja, ka pašnodarbinātajam nebija aizliegts maksāt arī no lielāka ienākuma.

Vienlaikus Zariņš informēja, ka no šī gada pašnodarbinātajiem jāmaksā 5% pensiju apdrošināšanai no ienākuma, kas no gada sākuma pārsniedz 50 eiro, bet tas nozīmē, ka pašnodarbinātajiem tiks uzkrāts apdrošināšanas stāžs. Kad ienākums mēnesī sasniedz minimālo algu, pašnodarbinātajam jāmaksā vismaz no minimālās algas plus 5% no ienākuma starpības starp paša izvēlēto iemaksu objektu un faktisko ienākumu, skaidroja LM pārstāvis.

Kā liecina LM informatīvais ziņojums par pašnodarbināto personu un patentmaksu maksātāju sociālo nodrošinājumu, Latvijā apmēram 90% pašnodarbināto valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) veic Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā.

Šī gada pirmajā ceturksnī sociālās iemaksas mēnesī veica vidēji 6370 personas. Vidēji viens pašnodarbinātais mēnesī veica sociālās iemaksas 468,61 eiro apmērā, kas ir nedaudz vairāk par valstī noteikto minimumu jeb 430 eiro mēnesī.

Pērn mēnesī sociālās iemaksas vidēji veica 7960 pašnodarbināto, kuru vidējais veikto iemaksu apmērs mēnesī bija 424,77 eiro. Pērn minimālais Ministru kabineta noteiktais iemaksas apmērs bija 380 eiro.