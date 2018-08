Aizvadītajā nedēļas nogalē loterijā ''SuperBingo'' kāds rīdzinieks laimējis galveno naudas laimestu – 245 898,09 eiro, portāls "Delfi" uzzināja VAS ''Latvijas Loto''.

Augustā piecās no sešām ''Latvijas Loto'' piedāvātajām skaitļu loterijām laimēti lieli laimesti, kuru kopējā summa lēšama vairāk nekā 326 tūkstošu eiro apmērā.

Kā informēja "Latvijas Loto", 18. augusta ''SuperBingo'' TV izlozes veiksmīgā kvīts ar pieciem spēles variantiem un papildspēli ''Džokers 7'' par deviņiem eiro pirkta SIA "Maxima Latvija" informācijas centrā, Mūkusalas ielā 73, Rīgā.

Laimestu guvušajam rīdziniekam loterija esot sens iknedēļas ieradums. Vīrietis atklājis, ka savulaik bijis viesis ''SuperBingo'' studijā. Šoreiz pirms kvīts iegādes, kā izteicies pats laimētājs, esot bijusi vīzija, ka "būs".

Augustā iespaidīgi laimesti bijuši arī skaitļu loterijās: ''Latloto 5 no 35'', kur laimēti 38 218 eiro, ''Vikinglotto'', kur Latvijā laimēti 20 681,22 eiro, un ''Keno'', kur laimēti 12 000, kā arī ''Loto 5'', kur laimēti 10 004 eiro.

Arī ''Latvijas Loto'' momentloterijās augustā laimētas prāvas naudas summas. Maksimālo momentloterijas ''Planēta'' laimestu – 75 000 – eiro laimēja pāris no Ikšķiles, savukārt ''Simtgades loterija'' ar 10 000 eiro otro reizi iepriecināja kādu spēlētāju no Cēsīm – tas ir ''Simtgades loterijā'' vēl nebijis gadījums, kad lielo laimestu gūst viens un tas pats spēlētājs. Turpretim ''Simtgades loterijas'' 100 000 eiro laimests šomēnes ticis pārim no Rīgas.