Latvijas Reģionu apvienība (LRA) Saeimā iesniegusi grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz samazināt patērētāju kredītu procentu likmes.

Likumprojekts izstrādāts, "lai nodrošinātu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu izmaksu samērīgumu un taisnīgākus no līguma izrietošos nosacījumus patērētājiem nebanku kreditēšanas tirgus sektorā".

LRA ieskatā vēl joprojām nepastāv efektīvs risinājums tā saukto "ātro kredītu" ierobežošanai, "tieši otrādi – 2017. gadā nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju lokā ir vērojama lielāka aktivitāte, kā arī izsniegto kredītu apjoms".

Ar grozījumiem LRA cer aizsargāt patērētāja ekonomiskās intereses, "īpaši uzsverot patērētāja intereses nenonākt pārlieku lielās parādu saistībās, nodrošinot kredīta kopējo izmaksu samērīgumu".

Grozījumi paredz, ka kopējās kredīta izmaksas, kas izteiktas dienas procentos, nevar pārsniegt 0,07% dienā. Šobrīd spēkā esošā tiesību norma par neatbilstošām noteic tādas izmaksas, kas pārsniedz 0,55% dienā no kredīta summas no pirmās līdz septītajai kredīta izmantošanas dienai, 0,25% dienā no astotās līdz 14. kredīta izmantošanas dienai, un 0,2% dienā, sākot ar 15. kredīta izmantošanas dienu.

Savukārt, ja kredīta izmantošanas termiņš pārsniedz 30 dienas, par prasībām neatbilstošām uzskata tādas kredīta kopējās izmaksas patērētājiem, kuras pārsniedz 0,25% dienā no kredītu summas.

LRA lūgusi Saeimas Prezidiju iekļaut likumprojektu ceturtdienas Saeimas sēdes darba kārtībā.