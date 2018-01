Latvijas Reģionu apvienība (LRA) mēģinājusi pārvilināt Saeimas deputātu Gunāru Kūtri, kuram piedāvāts izstāties no partijas " No sirds Latvijai " (NSL) un iestāties kādā no LRA veidojošajām partijām, ļaujot saglabāt vietu Saeimas Prezidijā, vēsta laikraksts "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai".