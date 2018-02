Sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles Kapseļu ielā bērniem ilgstoši doti spēcīgi un atkarību izraisoši trankvilizatori, pirmdien vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Aizliegtais paņēmiens".

Kapseļu ielas bērnunamā nonāk no ģimenēm izņemtie bērni un bāreņi, kuri ir vecāki par četriem gadiem un kuriem konstatētas kādas fiziska vai garīga rakstura problēmas. Daudzi no viņiem ikdienā lieto dažādas zāles. Raidījumā rīcībā nonākušais individualizētais zāļu saraksts par pagājušā gada septembri, oktobri un novembri liecina, ka zāles dotas 29 bērniem. Bērnu slimnīcas Psihiatrijas centra ārsts Ņikita Bezborodovs, kurš nav strādājis ar Kapseļu ielas bērniem un nezina viņu diagnozes, komentējot medikamentus, raidījumam atzina, ka daži medikamenti ir novecojuši, savukārt daži no tiem izraisa atkarības un nepatīkamas blakusparādības.

Galvenā persona, kas Kapseļu ielā uzrauga bērnu veselības stāvokli, ir pediatre Dagnija Ozoliņa, kuras paraksts redzams zem visām izrakstītajām zāļu receptēm. Viņa raidījumam stāstīja, ka bērni Kapseļu ielas bērnunamā ir ļoti slimi - galvenokārt viņiem ir neiroloģiskas un ģenētiskas saslimšanas, taču diagnozes viņa pati neesot noteikusi, tas noticis vai nu dzemdību namā vai arī kādā stacionārā, kur bērns ir bijis pirms tam. Ozoliņa skaidroja, ka zāļu terapiju nosaka speciālisti, kuri regulāri strādā ar bērniem.

Raidījuma uzrunātā psihiatre Ināra Smilga, kura vairākas reizes esot konsultējusi diagnožu uzstādīšanā, pārliecināta, ka bērnunamā nepieciešams psihiatrs, "jo psihiatrs izvērtē, vai pietiks ar psihologu, vai pie neirologa sūta, un vai viņam tiešām vajag zāles". Viņa piekrita, ka psihiatram vajadzētu biežāk būt klāt bērnu ikdienas dzīvē, vajadzētu viņus novērot.

Arī neiroloģe Vera Stariņeca, kura, pēc pediatres Dagnijas Ozoliņas teiktā, esot otra galvenā speciāliste, kas konsultējot un regulāri strādājot ar Kapseļu ielas bērniem, gluži regulāri bērnunamā nestrādā - viņas pamata darbavieta ir privātā Rīgas veselības centra filiāle "Imanta", savukārt Kapseļu ielā viņa tikai iegriežas, vēstīja raidījums.

Konkrētie medikamenti bērniem doti laikā no pērnā gada septembra līdz novembrim. Lai gan šajā laikā iestādē jau notika pārbaudes, labklājības ministrs Jānis Reirs (V) atzina, ka šis aspekts aprūpes sistēmā viņam nav bijis zināms. Ministrs norādīja, ka šie fakti būtu jāvērtē arī kriminālprocesā, ko par pērn Kapseļu ielā konstatētajiem pārkāpumiem sākusi Valsts policija.

Raidījuma rīcībā esošā informācija par Kapseļu ielas bērniem izrakstītajām zālēm nodota arī Veselības inspekcijai, bet nekādi pārkāpumi nav konstatēti, jo zāles ir izrakstītas atbilstoši diagnozēm. Vienlaikus Veselības inspekcija norādīja, ka terapija būtu jāpārskata vismaz reizi mēnesī, bet ar psihiatra novērojumiem divas reizes gadā regulēt devas neesot iespējams.

Tikmēr Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere norādīja, ka "tie ir sistēmas stāsti, nevis Kapseļu ielas stāsti".

Kā ziņots, saistībā ar situāciju bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ainažos neiroķirurgs un Saeimas deputāts Renārs Putniņš (V) vērsis uzmanību, ka cilvēkresursu trūkums ir galvenais iemesls, kādēļ psihisko slimību pacientiem netiek veltīta pilnvērtīga uzmanība.

"Garīgās saslimšanas nevar izārstēt ar vienu tabletīti. Tomēr Veselības ministrija (VM), tā vietā, lai algotu profesionāļus un ārstētu kompleksi, izvēlas lētāko ceļu - medikamentozo ārstēšanu. Starptautisks jauninājums, lai nodrošinātu integrētu aprūpes kopumu konkrētām pacientu grupām, varētu būt risinājums, ja akūti trūkst speciālistu un ir ierobežoti resursi. Tomēr arī to VM pagaidām neplāno ieviest," norāda deputāts.

Ja bērnu psihiatrs novērtē bērna garīgos veselības traucējumus un nozīmē terapiju, tad atbalsta speciālistiem ir jānodrošina pārējā nepieciešamā palīdzība un aprūpe, kas ir īpaši svarīgi pie garīgām saslimšanām. Diemžēl šādas palīdzības nav vai ir stipri ierobežota, norāda deputāts.

Tāpat vēstīts, ka valsts sociālās aprūpes centrā "Rīga" tā direktores Ineses Pauderes vadībā darbā pieņemti cilvēki, kuri faktiski nav bijuši atrodami savās darbavietās, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" atklāja Reirs.

Reirs parakstīja rīkojumu par Pauderes atbrīvošanu no amata saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem iestādes saimnieciskajā darbībā. Ministrs pauda, ka direktores darbībā konstatētie pārkāpumi ir bijuši ļoti nopietni.

Līdz jauna vadītāja atrašanai par VSAC "Rīga" vadītāja pienākumu izpildītāju iecelta Elvīra Kisele.