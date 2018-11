LU SZF absolventi referātu ciklā iztirzās Latvijas politikas nacionālās īpatnības

Ceturtdien, 8. novembrī, Kaņepes kultūras centrā pulksten 18 notiks Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) referātu cikls "SZF lasījumi", kurā fakultātes studenti stāstīs par saviem pētījumiem. Šoreiz uzmanība pievērsta Latvijas politikas nacionālajām īpatnībām, portālu "Delfi" informēja fakultātē.

"Pēc pēdējām spilgtajām un skaļajām vēlēšanām ir laiks ievilkt elpu un ar vēsu galvu aplūkot tos aspektus, kas Latvijas politiku padara īpašu. Sākot ar skandāliem, beidzot ar vēlēšanu sistēmu kā tādu, šoreiz LU SZF zinātniskajos lasījumos klausītāji varēs uzzināt vairāk par virkni ar interesantām tēmām," informē fakultātes preses pārstāvis Jēkabs Ščipčinskis.

Studente Agnese Seipule savā darbā aplūkojusi Latvijas politisku ilgākā laika griezumā, īpašu uzmanību pievēršot politiskajiem skandāliem – kā tieši skandāli veido cilvēku izvēli vēlēšanās. Cik no skandāliem ir īsti un cik konkurentu uzburti, par to var strīdēties, taču to ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem neviens neapšauba.

Savukārt Inga Zalāne skaidros sakarību starp sabiedrības izglītotību politikā un tās aktivitāti balsojot vēlēšanās, kā arī – kā šīs zināšanas veido cilvēku izvēles balsošanas kabīnē.

Lai gan Latvijā šobrīd vēlēšanu noteikumi paredz iespēju izvēlēties tikai vienu partiju ar konkrētu kandidātu sarakstu, izdarot izvēli pie vēlēšanu urnas, šāda pieeja nav vienīgā – izmantojot citu vēlēšanu sistēmu, Latvijas politiskā ainava varētu būtiski izmainīties. Harijs Kārkliņš izpētījis kā un kāpēc, skaidrojot dažādas iespējamās pieejas balsošanas organizēšanā un kā šīs izmaiņas ietekmē gala rezultātu.

Pasākumu vadīs SZF dekāns, profesors Juris Rozenvalds.