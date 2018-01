"VARAM nākamo otrdien nāk ar grozījumiem attiecībā uz Zvejniecības likumu. Viņi prezentēs, ko vēl viņu ieskatā šķiet nepieciešams grozīt likumā, lai šādas absurdas situācijas Latvijā neatkārtotos. Tas nav pieļaujams, ja kas tāds notiek tauvas joslā un kāpu aizsargjoslā," sacīja Naudiņš.

"Otrkārt, VARAM ir uzdevums palīdzēt kopā ar Tieslietu ministriju tikt galā ar esošo situāciju, ar šo konstrukciju, kas ir izveidota tauvas joslā. Un treškārt, mēneša griezumā ir jānāk Satiksmes ministrijai, Latvijas jūras administrācijai, Ekonomikas ministrijai ar priekšlikumu par regulējumu, kādā veidā turpmāk būvēt šādus peldlīdzekļus Latvijā. Viņi prezentēs esošo kārtību, kas jau ir likumdošanā, kā arī, kas būtu jāmaina," uzskaitīja Naudiņš.

"Arī Zemkopības ministriju obligāti piesaistīsim. Zvejniecības likumu primāri uzrauga viņi. Tur ir jautājums par piekrastes zvejniekiem. Mēs, labojot šo likumu, nekādā veidā nedrīkstam aizskart mazo zvejnieku intereses," viņš sacīja.

Viņš arī skaidroja, ka Pāvilostas komisijai paustā pozīcija ir tāda, ka likuma ietvaros pašvaldība īsti neko nevarot pašlaik iesākt. "Viņiem saka, ka tas ir peldlīdzeklis, kuģis, pontons. Un tiesa pasaka, ka viņu drīkst būvēt. Viņi balstās uz tiesas spriedumu. Un mēs jau nevaram tiesas lēmumu ignorēt," skaidroja komisijas vadītājs.

Kā ziņots, Valsts vides dienests pirms pieciem gadiem Liepājas administratīvajā rajona tiesā zaudējis tiesvedību pret SIA "Alco" saistībā ar kādas konstrukcijas jūras krastā būvniecību. Kaut arī veidojumam vizuāli ir daudz lielāka līdzība ar ēku nekā ar peldlīdzekli, uzņēmums tiesā spējis ar attiecīgiem dokumentiem pierādīt, ka šī konstrukcija ir kuģis būvniecības stadijā.

Kā noskaidroja portāls "Delfi", 2013. gada 6. februārī Administratīvajā rajona tiesā tika taisīts spriedums administratīvā pārkāpuma lietā, kurā SIA "Alco" bija saukta pie administratīvās atbildības par to, ka savā īpašumā "Oļi" Pāvilostas novada Sakas pagasta Ulmalē aptuveni desmit metrus no stāvkrasta malas bija novietojusi "metāla režģu un pontonu konstrukciju". Konstrukcijas augstums esot bijis aptuveni 1,7 – 2,1 metri, platums - aptuveni 15 metri, bet garums – aptuveni 35 metri. Valsts vides dienests uzskatīja, ka SIA "Alco" ir pārkāpusi Aizsargjoslu likuma 36. panta trešās daļas 8. punktā noteikto aizliegumu izvietot Aizsargjoslu likumā noteiktas konstrukcijas kāpu aizsargjoslā, par ko saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57. pantu SIA "Alco" bija sodīta ar naudas sodu.

Līdz ar to no tiesas sprieduma noprotams, ka strīds tiesā nav bijis par to, vai būvniecībā esošā konstrukcija ir vai nav kuģis, bet gan par Aizsargjoslu likuma pārkāpumu piemēroto sodu.

Degvielas tirgotāja "Alco" īpašnieks ir Argods Lūsiņš. "Dienas Biznesa" apkopotajā 100 Latvijas bagātāko cilvēku sarakstā viņš pērn ierindojās 9. vietā ar 43 miljoniem eiro.

Lūsiņš savulaik publiski atzinis, ka mēdz neievērot būvniecības noteikumus, lai panāktu ātrāku rezultātu. Talsu novada domes 2010. gada 15. aprīļa sēdē viņš sacījis, ka ir īstenojis daudzas būvniecības ieceres, par kurām jāatbild. "Apzinos, ka pārkāpju likumdošanu, bet ja es to nedarītu, tad viss apstātos," domes sēdē sacījis uzņēmējs, aizstāvot savu viedokli jautājumā par veikala "Maxima" būvniecību Talsos. "Es atvainojos par to, ka daudzas reizes tā rīkojamies," teicis Lūsiņš. Kā izriet no domes sēdes protokola, uzņēmēja skatījumā "dažreiz jārīkojas saskaņā ar veselo saprātu, ignorējot formālo būvniecības likumdošanu".

SIA "Alco" 2016. gadā strādāja ar 2 937 924 eiro apgrozījumu un 901 283 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.