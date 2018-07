2014. gadā notikušajās EP vēlēšanās "Saskaņas" sarakstā Cilēvičs palika kā otrais, uzreiz aiz Mamikina. Tādējādi tieši viņš ieņemtu Mamikina vietu EP, ja eiroparlamentārietis lemtu nolikt savu mandātu.

Mamikins iepriekš jau norādīja, ka ir gatavs nolikt EP deputāta mandātu, ja no partijas "Latvijas Krievu savienība" (LKS) iekļūs nākamajā Saeimā. Viņš izvirzīts kā šīs partijas premjera amata kandidāts un būs saraksta līderis Rīgas apgabalā.

Viņš skaidroja, ka 2014. gadā bija iesniedzis "Saskaņai" iesniegumu par iestāšanos partijā. Mamikins nav informēts, ka būtu izslēgts no partijas, tāpēc plāno to oficiāli noskaidrot. Gadījumā, ja viņš vēl oficiāli ir "Saskaņas" biedrs, Mamikins plāno no tās izstāties.

Kā iepriekš atzina eiroparlamentārietis, EP deputāta mandātu viņš vēl nav nolicis tādēļ, ka vēl vēlas pabeigt iesāktos darbus, piemēram, ziņojumu par Gruzijas un Eiropas Savienības asociatīvā nolīguma īstenošanu. Tāpat viņam EP esot iesākti darbi saistībā ar žurnālistu un preses brīvības jautājumiem Pilsonisko brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā.

Cilevičs, kurš kopš 2014. gada ir "Saskaņas" valdes loceklis, iepriekš 2002. gadā kandidējis 8. Saeimas vēlēšanās apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" sarakstā, savukārt 2004. gadā kandidējis EP vēlēšanās no "Tautas saskaņas" partijas saraksta.