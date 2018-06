Krista Zvirgzdiņa piekrita dalīties ar savu pieredzes stāstu, kas pilnā apmērā izlasāms šeit. Katrā karstā laika sezonā Rīgas pašvaldības policija reģistrē divus trīs gadījumus, kad automašīnās atstāti bērni.

0,5 centimetri svaiga gaisa

9. jūnijā Krista pēc darba iegriezās tirdzniecības centrā "Spice". Autostāvvietā novietojot savu automašīnu, pamanījusi kādā automašīnā raudošu aptuveni četru gadus vecu zēnu. Izlekusi ārā no automašīnas un devusies klāt raudošajam bērnam, kā arī raustījusi auto durvis, cenšoties atvērt. Tad sieviete pamanījusi, ka mašīnā ir vēl viens bērns – guļošs aptuveni gadu vecs zēns.

Bērns izskatījies sakarsis un nosvīdis. Krista pa aptuveni puscentimetru šauro loga šķirbiņu sākusi ar lielāko bērnu sarunāties, kā arī aicinājusi viņu izņemt rociņas no drošības jostām. Tas nav izdevies. Pa to laiku pievērsta apkārtējo uzmanība.

Garāmgājēji vīrieši mēģinājuši šķirbiņā atstāto mašīnas logu paspiest uz leju. Palīgā steigusi arī kāda ģimene, kuru Krista mudinājusi doties uz "Spices" informācijas centru, lai darbinieki izziņotu informācijas centrā mašīnas valsts reģistrācijas numuru un paziņoto par notiekošo. Pēc kāda brīža pie Kristas pienākuši autostāvvietas regulētāji, kuri tālāk informāciju nodevuši pa rācijām.

"Delfi" arī sazinājās ar vēl kādu notikuma aculiecinieku Jāni, kurš bija novietojis savu mašīnu līdzās džipam, kur atradās mazie bērni. Pamanījis Ceļu policijas ekipāžu vienā no stāvlaukumiem pie lielveikala, Jānis par redzēto pastāstīja policistiem. Viens palicis mašīnā uz zvanījis uz 112, otrs devies Jānim līdzi.

"Sākumā mēģināja logu vairāk pavilkt lejā, pēc tam sāka runāt ar vecāko no bērniem. Viņam tik loģiski sanāca – bērns nomierinājās, un vārds pa vārdam, policists viņu kaut kā pierunāja atvērt no iekšpuses durvis.Tas izdevās," atceras Jānis.

Kopš Kristas noparkošanās autostāvvietā, pēc viņas aprēķina, pagājušas aptuveni 20 minūtes. Kopš izziņošanas skaļruņos 18 minūtes, bet vecāki joprojām nebija ieradušies.

Pārmetumi un draudi par cietumu

Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde, jo "gadu vecais puika bija slābens, karsts, sarkans," ievēroja Krista.

Tiesa, viņa saskārusies ar nelaipnu mediķu attieksmi: "NMPD darbiniece agresīvā tonī uzbrūk man, ko es atļaujoties, turēt svešu bērnu, kas es viņiem tāda esmu (mazo puiku šūpināju bērnu beņķītī, lai kaut neliela vēja plūsma viņam piekļūtu)". Mediķe izņēmusi aptuveni četrus gadus veco bērnu Kristai no rokām, ielikusi ātrās palīdzības mašīnā, bet tas pretojies, histērijā raudājis, kā arī teicis, ka mašīnā nekāps un kritis gar zemi. Bērnu NMPD darbiniece mašīnā esot iecēlusi ar varu.

Pēc aptuveni 35 minūtēm ieradies tēvs, kuram pie rokas bijusi aptuveni piecus vai sešus gadus vecam meita. "Ierauga, ka mašīnā nav puiku un tikai tad sāk skatīties apkārt," atminas Krista. Vēl pēc piecām minūtēm ieradusies arī māte. Pagājušas jau 40 minūtes kopš Krista noparkoja savu automašīnu. Pēc mātes ierašanās sekojis lamu birums Kristas virzienā, ka viņa "nerīkojusies cilvēcīgi". Māte vēl sākusi bļaut uz savu meitu, sakot, ka viņus tagad ieliks cietumā un mazie varēs dzīvot pie omes. Krista atstājusi kontaktus likumsargiem un devusies prom.

Policija izmeklē, "ātrie" skaidro

Par bērnu vecāku rīcību, atstājot bērnus mašīnā, sākta resoriskā pārbaude – policija skaidros visus apstākļus un lems, vai nepieciešams sākt administratīvo lietvedību, "Delfi" uzzināja Valsts policijā. Atsevišķos gadījumos, ja rīcība radījusi smagas sekas, policija var sākt arī kriminālprocesu.

Ātrajai palīdzībai šis bija augstas prioritātes izsaukums. Tajā nosūtīja "augstas raudzes" speciālistus – intensīvās palīdzības brigādi pieredzējušas neatliekamās medicīnas ārstes vadībā, jo pārkaršana ir augsts risks bērna veselībai un dzīvībai, portālu "Delfi" informē NMPD.

"Šādās situācijās jādarbojas ļoti pragmatiski, operatīvi un ātri. Pacienti ir jāskata operatīvajā transportlīdzeklī, jo apkārt pulcējās cilvēki, bērni bija uztraukti un bailīgi. Pacienti jāapskata diskrēti, tāpēc arī bērnus iecēla mašīnā," stāsta NMPD pārstāve Ilze Bukša.

Jautāta par komunikāciju no NMPD darbinieces puses, Bukša saka: "protams, ka (mediķiem) operatīvi jānoskaidro, kas ir persona, ar ko kopā atrodas bērns, tāpēc ir loģisks jautājums "kas jūs esat bērniem?", jo vecāki pieņem lēmumus par bērnu". Lai arī, iespējams, iedzīvotāji vēlētos laipnākus vārdus dzirdēt no mediķiem, galvenais bijis pēc iespējas ātri saprast, kāda palīdzība vajadzīga.

Pēc mediķu teiktā, pavisam drīz arī ieradušies vecāki. Bērniem veselības problēmas nekonstatēja, un vecāki atteicās no tālākās palīdzības.

Pat ne uz 10 minūtēm

Mazus bērnus nekad nedrīkst atstāt vienus automašīnā bez uzraudzības, pat, ja bērns ir iemidzis un jāieskrien veikalā tikai uz desmit minūtēm, uzsverot vārdu "nekad", portālam "Delfi" saka NMPD pārstāve. Šāda rīcība karstā laikā raisa riskus veselībai un dzīvībai.

"Kamēr auto brauc, kondicionieris vai pavērts logs patīkami atvēsina. Bet tiklīdz auto apstājas un tiek izslēgts dzinējs, salons vairs netiek atvēsināts. Saulē stāvošs auto karstā laikā gana ātri pārvēršanas par siltumnīcu, kur temperatūra var sasniegt pat 40 un 50 grādus," skaidro Bukša.

Mediķi atgādina, ka mazam bērnam termoregulācija vēl nav stabila, un mazulis var pārkarst. Tad ķermenis pats vairs nespēj regulēt savu temperatūru un tā strauji kāpj līdz pat 40 – 41 grādam. Nopietna pārkaršana var izraisīt samaņas traucējumus, sliktu dūšu, vemšanu, stipras galvassāpes, krampjus – tas nozīmē, ka pārkaršana rada risku arī visu orgānu normālai funkcionēšanai.

Kad var izsist logu?

Ko iedzīvotājam darīt, ja radušās aizdomas par apdraudējumu bērna veselībai vai drošība, Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Sprudzāne uzsver: nekavējoties jāzvana 110. Pēc tam jārīkojas saskaņā ar likumsargu norādījumiem.

Policija ik pa laikam medijos ziņo par gadījumiem, kad likumsargu vai iedzīvotāju uzmanību pievērsuši automašīnā atstāti mazi bērni. Rīgā vidēji katru sezonu tiek reģistrēti divi trīs šādi gadījumi. Tikai vienā no tiem pašvaldības policisti pieņēmuši lēmumu par stikla izsišanu , jo parasti situāciju izdodas pirms tam atrisināt.

Toreiz 2016. gadā vasarā autostāvvietā pie tirdzniecības centra "Spice" kādā automašīnā bija atstāts zīdainis, kurš sakarsa. Automašīna stāvvietā atradusies saulē un bērnu sēdeklītis ar bērnu bija novietots priekšējā pasažieru sēdvietā, ko apspīdējuši tieši saules stari. Par šo rīcību policija abus vecākus administratīvi sodīja, piemērojot katram 50 eiro naudas sodu.



Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 eiro. Savukārt par dzīvnieku labturības prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 7 eiro līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām – no 15 eiro līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Sauciens pēc dzirdīgām ausīm

"Sacelta liela ažiotāža, ka es to skaļi pateicu," pēc notikušā neslēpj Krista, kura vēlas uzsvērt sabiedrības iesaisti un informēšanu, un ļoti cer, ka viņas piedzīvotais sasniegs "kādas dzirdīgas ausis".

Lai gan interneta vidē un portālos ir informācija par šādiem gadījumiem, tomēr ar to nav gana, jo nepieciešams valstiskā līmenī rīkot kampaņas, lai izglītotu sabiedrību, uzskata Krista. Īpaša vērība jāpievērš arī vecākiem. "Vecāki ir jāizglīto. Tas nav normāli, ja abi vecāki automašīnā bērnus atstāj vienus pašus," norāda Krista.

Pēc notikušā ir pagājušas trīs dienas. Krista ir atslēgusi paziņojumu saņemšanu "Facebook", līdztekus viņai pienāk vēstules no vairākiem cilvēkiem, kā arī nesen saņemts zvans no vecākiem, kuri bija atstājuši savus bērnus autostāvvietā vienus pašus. Vecāki zvanījuši un balstījušies uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, lai Krista izņem pie raksta pielikto automašīnas bildi [aut.- bildē bija redzama aizmiglota numura zīme], jo to varēšot pēc uzlīmes atpazīt pāra tuvie cilvēki. "Muļķīgi draudēt ar datu regulu," pārliecināta ir sieviete. Tiesa, viņa miera labad izņēmusi laukā fotoattēlu.