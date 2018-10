"Maxima Latvija" savukārt pauž izbrīnu par līdzšinējo slimnīcas komunikācijas formu un pieeju medijos.

"RAKUS faktiski ir valsts līmeņa stratēģiskās nozīmes objekts. Šeit nonāk vissmagāk cietušie cilvēki no visas Latvijas, jo šī ir vienīgā ārstniecības iestāde valstī, kur darbojas speciāla politraumu vienība un 24 stundas diennaktī pieejami visi speciālisti, kuri var būt nepieciešami pacienta ar politraumu glābšanai un aprūpei," norāda slimnīcas pārstāve Inguna Potetinova.

Tiesa, atšķirībā no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Latvijas lielākajai slimnīcai RAKUS nav nacionālo interešu objekta statuss, un tieši šobrīd Veselības ministrija (VM) gatavo Ministru kabineta noteikumu projektu, lai RAKUS to iegūtu, portāls "Delfi" uzzināja VM.

Šādu statusu pirms dažiem mēnešiem valdība piešķīra Stradiņa slimnīcai. Ko tieši tas mainītu situācijā, kad pavisam netālu no slimnīcas vēlas būvēt veikalu, ministrija pagaidām detalizētu atbildi nesagatavoja.

"RAKUS ir stratēģiski nozīmīga slimnīca, līdz ar to tie projekti, kas var apgrūtināt slimnīcas infrastruktūru un darbību, nav pieļaujami," norādīja VM sabiedrisko attiecību pārstāvis Oskars Šneiders.

Pēc VM rīcībā esošajām ziņām, slimnīca ar projekta īstenotāju šobrīd veic sarunas par konkrēto projektu, proti, "par to, vai un kā iespējams projektu īstenot abām pusēm pieņemamā formā – no vienas puses neapgrūtinot slimnīcas potenciālo darbību krīzes situācijās un no otras – komersantam īstenojot ieceri par veikala darbību".

Uzņēmuma "Maxima Latvija" valdes loceklis Jānis Vanags savukārt trešdien norādīja, ka uzņēmums ir izbrīnīts par RAKUS vadības komunikācijas formu un pieeju, izvēloties jautājumus, kas skar pacientu un sabiedrības intereses, risināt pastarpināti caur medijiem nevis konstruktīvās klātienes sarunās.

"Lai pircējiem varētu nodrošināt arvien izdevīgāku piedāvājumu, ērtāku iepirkšanos un plašāku sortimentu, pastāvīgi meklējam attīstības iespējas visā Latvijā – šogad vien plānojam rekonstruēt 15 esošos veikalus un atvērt piecus jaunus, investējot vairāk nekā 20 miljonus eiro. Tā tas bija arī šajā gadījumā, kad uzrunājām privātas zemes īpašniekus un noslēdzām pirkuma līgumu par zemi, kur pašlaik atrodas iežogota degradēta stāvvieta ar atsevišķām nojumēm 90.gadu arhitektūras stilā," skaidroja Vanags.

Pēc viņa teiktā, 13. septembrī pēc uzņēmuma iniciatīvas notikusi tikšanās ar slimnīcas vadību, lai pārrunātu šīs degradētās privātās teritorijas labiekārtošanas plānus un ieceres, lai, attīstot "Maxima Latvija" veikalu, sakārtotu esošo infrastruktūru un transporta plūsmu, izveidotu stāvvietu, kā arī nodrošinātu vēlamo sortimentu slimnīcas pacientiem, personālam un tuvējās apkaimes iedzīvotājiem.

"Mēs neesam redzējuši konkrētus slimnīcas plānus šajā zemesgabalā. Kopš 13. septembra mēģinājām vienoties par atkārtotu tikšanos ar slimnīcas vadību, lai uzklausītu konkrētus slimnīcas plānus un vēlmes un projekta gaitā varētu ņemt vērā visu pušu intereses un vajadzības. Diemžēl slimnīcas vadība ilgstoši izvairījās no komunikācijas un pēdējā brīdī atcēla tikšanos," norādīja Vanags.

Savukārt RAKUS pārstāve Potetinova kategoriski noraida pārmetumus par izvairīšanos, par to nevarot būt nekādas runas situācijā, kas prasa rast iespējami pozitīvāku risinājumu slimnīcai un pacientiem. Pēdējā tikšanās, kas bija plānota pagājušajā nedēļā, patiešām tikusi atcelta neplānotu iemeslu dēļ, "kā tas mēdz gadīties, tāpēc piedāvājām to pārcelt uz šo nedēļu, bet šis laiks savukārt nederēja uzņēmuma "Maxima Latvija" pārstāvjiem un viņi lūdza to pārcelt vēl uz nākamo nedēļu". RAKUS cerot, ka turpmākajās sarunās izdosies rast abpusēju sapratni un nonākt pie risinājuma, kas atbildīs visas sabiedrības interesēm.

Potetinova arī piebilst, ka RAKUS ir stratēģiskās sadarbības partneris Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem un NATO sabiedrotajiem Latvijā, kuri pēc vairākkārtējām kopīgām mācībām ar augstāko atzinību ir novērtējuši slimnīcas darbinieku profesionalitāti krīzes situācijās.