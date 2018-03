8. martā, pulksten 10 IeM rīkos sanāksmi, kurā piedalīsies ar transporta nozari un tās uzraudzību saistīto iestāžu pārstāvji, lai rastu konkrētus risinājumus ar bērnu drošību saistītajos jautājumos. Sanāksmē aicināti piedalīties pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas lielo pilsētu asociācijas, Valsts policijas, Autotransporta direkcijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un "Rīgas Satiksmes".

IeM parlamentārā sekretāre Evika Siliņa norāda, ka bērnu piespiedu izsēdināšanu no sabiedriskā transporta ir nopietns apdraudējums bērnu drošībai, kas var radīt smagas sekas.

IeM aicina pasažieru pārvadātājus, sabiedriskā transporta vadītājus un kontrolierus nodrošināt bērniem drošu pārvietošanos un nepieļaut jebkādu apdraudējumu bērna drošībai. Bērna drošība un bērnam droši apstākļi vienmēr ir prioritāri attiecībā ar citām interesēm, tajā skaitā pārvadātāju interesēm.

Siliņa skaidroja, ka jau šobrīd Ministru kabineta noteikumi paredz, ka sabiedriskā transporta vadītājiem jāievēro atbilstoši nosacījumi, lai bērnu tā vienkārši nevarētu izsēdināt, ja viņam nav biļetes vai radušās citas problēmas.

Svarīgākais ir sabiedrības izpratnes maiņa par bērna drošību nevis naudas iekasēšana no mazā pasažiera. Tas attiecas ne tikai uz sabiedriskā transporta vadītājiem, bet arī biļešu kontrolieriem. Tāpat šī problēma jāvērtē ne tikai no izsēdināšanas fakta, bet arī to vai pieaugušie pārliecinās par bērna drošību pēc transportlīdzekļa nokļūšanas galapunktā, norādīja Siliņa.

Par izmaiņām kriminālatbildības pastiprināšanā patlaban netiek domāts, turklāt Krimināllikums jau paredz sodu par atstāšanu bez palīdzības. Ja neizdosies mainīt iesaistīto pušu attieksmi, tad viens no risinājumiem varētu būt izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

"Svarīgākais ir attieksmes maiņa. Ja no iesaistītajām pusēm nebūs lielas atsaucības, tad jādomā par represijām. Ja tiek konstatēts, ka pārvadātājam regulāri ir šādi gadījumi, tad acīmredzot valdībai ir jāpārskata kritēriji pēc kādiem pārvadātājiem tiek izmaksātas kompensācijas. Šobrīd gan es negribētu detalizētāk apspriest šos iespējamos risinājumus, jo vispirms ir nepieciešama diskusija starp iesaistītajām pusēm," uzsvēra Siliņa.

Jau ziņots, ka jautājums par autobusa šoferu atbildību aktualizējās pēc tam, kad pagājušajā vasarā Grobiņas novadā mežā atrasts miris piecus gadus vecais Ivans Berladins.

Zēns no savas dzīvesvietas Liepājā, Pāvilostas ielā, bija izgājis 1. jūlijā. Policija bija noskaidrojusi, ka puika viens pats, visticamāk, sajaucot pieturvietas, aizbraucis ar autobusu Grobiņas virzienā. Pazudušais zēns 11. jūlijā tika atrasts miris Grobiņas novada Dubeņos meža masīvā brikšņos.

Tikmēr Jēkabpils ziņu portāls "Radio1.lv" šogad februārī vēstīja par gadījumu, kad 11 gadus veca meitene tikusi izsēdināta no autobusa, nepagaidot, kamēr bērns somā sameklē un uzrāda biļeti.

Jēkabpils autobusu parka veiktajā pārbaudē konstatēts, ka pārbaudot biļetes, ir bijis gadījums, kad kāda meitene nav varējusi atrast biļeti un viņa aicināta to meklēt, kamēr atrod. Neviens bērnam nav sacījis, ka viņam jākāpj laukā vai kā citādi viņai aizrādījis. Šajā gadījumā bērnam nav lūgts pamest autobusu, izkāpt bijusi pašas meitenes izvēle.

Savukārt Salaspils policija nesen nolēmusi nesākt kriminālprocesu par gadījumu, kad no autobusa izsēdināts maršrutus sajaucis 11 gadus vecs puika.

8. janvārī Salaspils iecirknī no kādas sievietes saņemts iesniegums par iespējamām prettiesiskām darbībām pret viņas nepilngadīgo dēlu no uzņēmuma "Galss Buss" autobusa vadītāja puses maršrutā Rīga - Saulkalne. Māte lūdza sākt kriminālprocesu un saukt vainīgo personu pie kriminālatbildības par atstāšanu bez palīdzības.