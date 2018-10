Pirmajā septembra nedēļā brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas bija veikuši 193 iedzīvotāji vairāk nekā 22 000 eiro apmērā.

Iedzīvotāji arīdzan aktīvi izmanto iespēju aizpildīt tiešsaistes testu vietnē "www.apdrosinaties.lv", lai noskaidrotu savu apdrošināšanas statusu un to, vai viņiem ir jāveic brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas. Līdz šim tests ir aizpildīts jau vairāk nekā 20 000 reižu.

Vienlaikus augustā un septembrī NVD organizējis vairāk nekā desmit seminārus Rīgā un Latvijas reģionos, kuros aktuālie jautājumi par valsts veselības apdrošināšanas ieviešanu pārrunāti ar ģimenes ārstiem, ārstiem speciālistiem un citiem veselības aprūpes jomā strādājošiem. Visbiežāk ārsti interesējušies par to, vai konkrēti medicīnas pakalpojumi būs pieejami pamata vai pilnajā medicīnas pakalpojumu grozā un to, kā ārstniecības iestādes darbinieks no 2019. gada 1. janvāra varēs redzēt pacienta apdrošināšanas statusu e-veselības sistēmā.

Kā ziņots, no septembra personas, kuras nav sociālo iemaksu veicēji, var sākt veikt iemaksas, lai nākamgad saņemtu visus valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumus.

Personām, kuras nav legālā darba ņēmēji vai nepieder kādai no valsts pasargātajām grupām, veselības apdrošināšanai no nākamā gada šogad iemaksas jāveic 1% apmērā no minimālās mēnešalgas jeb 51,60 eiro gadā, 2019.gadā - 3% no minimālās mēnešalgas jeb 154,80 eiro gadā, bet 2020. gadā - 5% no minimālās mēnešalgas jeb 258 eiro gadā.

Lai iedzīvotājs jau ar 1. janvāri saņemtu valsts veselības aprūpes pakalpojumu pilno grozu jeb visus valsts apmaksātās medicīnas pakalpojumus, iemaksa jāveic gan par 2018.gadu, gan par 2019.gadu, kas kopā veido 206,40 eiro. Veselības ministre Anda Čakša (ZZS) aicinājusi cilvēkus, kuri neveic sociālās iemaksas un neiekļaujas nevienā no valsts aizsargātajām grupām, brīvprātīgās iemaksas veselības aprūpes saņemšanai veikt par abiem gadiem uzreiz.

Informācija par apdrošināšanas statusu no 1. janvāra būs pieejama e-veselības portālā.

Detalizētāku informāciju par brīvprātīgo veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanu un citiem ar apdrošināšanas ieviešanu saistītiem jautājumiem var noskaidrot NVD interneta vietnes "www.vmnvd.gov.lv" sadaļā "Valsts veselības apdrošināšana" vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.