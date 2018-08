Rīgas domes Īpašuma departamenta Iepirkuma komisija šodien pieņēma lēmumu iepirkumā par Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbiem. Iepriekš izsludinātajā iepirkumā tika saņemti divi piedāvājumi no PS "LNK, RERE" un SIA "Arčers".

Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar PS "LNK, RERE" par kopējo summu 40 123 245,97 eiro ar PVN. Šis piedāvājums bija par 928 444 eiro lētāks nekā otrā pretendenta piedāvājums. Piedāvātās izmaksas tāpat bija par 105 358 eiro zemākas par projektu autoru (arhitektu) kontroltāmē noteiktām izmaksām.

Rīgas domes Pilsētas īpašumu komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs sacīja, ka līgumu Rīgas domes Īpašuma departaments ar būvnieku PS "LNK, RERE" plāno parakstīt augusta vidū, jo šis būvniecības posms ir jārealizē līdz Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Minētie svētki Mežaparka Lielajā estrādē ir iecerēti 2020.gadā no 6.jūlijam līdz 12.jūlijam, tāpēc estrādes pirmā posma būvniecības darbi tiks sākti jau septembra vidū. Pēc Burova vārdiem, šis būs ne tikai viens no sarežģītākiem darba etapiem, bet arī unikālākajiem no inženiertehniskā viedokļa. Šī darba posma svinīgo nodošanu ekspluatācijā Burovs sola 2020.gadā 18.jūnijā plkst.11.

Kā ziņots, lai nodrošinātu Skolēnu dziesmu un deju svētku norisi 2020.gadā, arhitektiem tika uzticēts otro kārtu sadalīt posmos - B1 un B2. Otrās kārtas pirmajā posmā tiktu realizēta pašas estrādes izbūve, bet otrajā paliktu saimniecisko ēku un biroja ēku izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana.