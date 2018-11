Militārās parādes, koncerti un lāpu gājieni – ko šogad darīt Lāčplēša dienā

Cīņās par Latvijas brīvību kritušo karavīru piemiņas dienu – Lāčplēša dienu – šogad 11. novembrī visā Latvijā atzīmēs plaši gan ar lāpu gājieniem, gan svētku koncertiem. Tāpat vairākās Latvijas pilsētās norisināsies piemiņas brīži un militārās tehnikas parādes. Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu spilgtākajos šogad plānotajos Lāčplēša dienas pasākumos.

Rīgā no pulksten 8 Rīgas pils Svētā Gara tornī notiks svinīgā Latvijas karoga maiņas ceremonija, savukārt pulksten 9 Rīgas Doma baznīcā notiks Ekumēniskais dievkalpojums par godu Lāčplēša dienai. Dievkalpojumā piedalīsies arī valsts augstākās amatpersonas.

Pulksten 10 svētku svinētāji gaidīti pie Latvijas Kara muzejā un laukumā pie Pulvertorņa, kur būs skatāma Latvijas un sabiedroto militārās tehnikas un ekipējuma izstāde. Pulksten 11 Rīgas Brāļu kapos notiks vainagu nolikšanas ceremonija. Tajā piedalīsies arī Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) un citas augstākās amatpersonas.

Pulksten 12 pie kultūras pils "Ziemeļblāzma" interesenti aicināti apmeklēt Nacionālo bruņoto spēku organizētās aktivitātes un apskatīt militārās tehnikas un ekipējuma izstādi. Savukārt jau pulksten 13 Rīgas centrā notiks Lāčplēša dienai veltīta militārā parāde. Tās norises vieta būs Brīvības pieminekļa laukums, un tajā piedalīsies NBS, Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības.

Pulksten 14.15 Rīgā pie pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa tiks aizvadīts Lāčplēša dienai veltīts pasākums, godināti kritušie karavīri, kā arī notiks svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija, bet jaunsargi nodos svinīgo solījumu.

Pulksten 16 notiks lāpu gājiens no Rīgas Brāļu kapiem līdz Brīvības piemineklim, kur norisināsies svētbrīdis. Gājiens turpināsies no Brīvības pieminekļa līdz Latviešu Strēlnieku laukumam. Ap pulksten 20 notiks uguns plosta palaišana Daugavā. Paralēli pulksten 16 Rīgas Latviešu biedrības namā notiks ikgadējais koncerts "Dziesmas brīvai Latvijai", kurā uzstāsies pašmāju dziesminieki.

Pulksten 17 laukumā pie Pulvertorņa ikviens aicināts baudīt Lāčplēša dienai veltīto koncertu, kurā piedalās Zemessardzes orķestris, grupa "Trio Mediante", grupa "Sigma" un apvienotais Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Dobeles Valsts ģimnāzijas jauniešu koris ar sadziedāšanās programmu "Tik, cik būs uguņu uz katra kalna, tik mēs arī šeit dzīvosim". Skolu jauniešu kori diriģēs Kaspars Vēveris un Raimonds Bulmers, sadziedāšanās mākslinieciskais vadītājs – Edvīns Dziļums.

Pulksten 18 Uz Rīgas pils fasādes skatāms Lāčplēša dienas vēsturiskais stāsts "1919/ Latvijas stāsts".

Svētku pasākumi plānoti arī daudzās citās Latvijas pilsētās. Kuldīgā pulksten 12 Lāčplēša dienas pasākumi sāksies ar Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona un NATO kaujas grupas individuālā kaujas ekipējuma un tehnikas prezentāciju Pilsētas laukumā. Pulksten 13 Annas kapos notiks piemiņas brīdis kritušajiem karavīriem, savukārt pulksten 18 Pilsētas laukumā sāksies militārā parāde, kurā piedalīsies gan zemessargi, gan militārā transporta vienības. Pēc parādes zemessargi kopā ar citiem interesentiem dosies lāpu gājienā. Lāpu gājiens noslēgsies pie Svētās Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas, kur Lāčplēša dienas koncertā pulksten 19 uzstāsies Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" diriģenta Māra Sirmā vadībā.

Tukumā pulksten 13 Pauzera pļavā paredzētas Zemessardzes organizētās aktivitātes un paraugdemonstrējumi. Pulksten 16.30 no Talsu ielas 4 sāksies Lāpu gājiens, bet pēc pusstundas notiks piemiņas brīdis Meža kapos pie "Strēlnieka" un Lāčplēša kara ordeņa Tukuma apriņķa kavalieru godināšanas tēlu atklāšana. Pasākumu apmeklētāji aicināti ņemt līdzi lāpas un svecītes.

Balvos atceres dienas pasākumi sāksies pulksten 14 ar vēsturnieces Irēnas Šaicānes piedāvāto maršrutu-ekspedīciju "Balvu ozoli stāsta" no Balvu Novada muzeja. Pulksten 18 no sporta laukuma pie Balvu pamatskolas sāksies Lāpu gājiens, kas virzīsies no Balvu dižozola līdz piemineklim Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem.

Dobelē pulksten 15 vēsturiskajā tirgus laukumā būs apskatāma zemessargu tehnika, un laukumā pulksten 16.40 sāksies lāpu gājiens līdz Atbrīvošanas piemineklim. Atceres pasākumi pilsētā noslēgsies pie pieminekļa, kur notiks svētku koncerts.

Dundagā lāpu gājiens sāksies pulksten 17 no Dundagas vidusskolas, bet pulksten 17.15 laukumā pie pils notiks piemiņas brīdis. Savukārt Kolkā lāpu gājiens sāksies pulksten 18, kam pulksten 18.20 sekos piemiņas brīdis pie tautas nama, bet pulksten 19 interesentiem būs iespēja noskatīties Latvijas simtgades filmu "Tēvs Nakts".

Lāčplēša diena Ogrē sāksies ar orientēšanās sacensībām "Lāčplēša kauss" un turpināsies ar citiem pasākumiem, bet noslēgsies ar lāpu gājienu.

Ogres novada Kultūras centrā pulksten 15 notiks fotogrāfa, foto kluba "Ogre" vadītāja Vitauta Mihalovska izstādes "100 ogrēnieši" atvēršanas svētki, bet pulksten 16 Ogres novada Kultūras centra lielajā zālē notiks Ogres apriņķa kopkora lielkoncerts "Mūsu zeme", bet Lāčplēša dienas lāpu gājiens sāksies pulksten 18. Lāpu gājiens no Strēlnieku piemiņas zīmes tālāk sekos, šķērsojot autoceļu A6, pa Kalna prospektu, Bērzu aleju līdz Latvijas monumentālajam karogam pie Kūrmājas, kur pulksten 18.15 norisināsies svinīgais brīdis. Pēc svinīgā brīža lāpu gājiens turpināsies un noslēgsies ar svētbrīdi Brāļu kapos Turkalnes ielā.

Rēzeknē svētku pasākumi sāksies pulksten 16 ar akciju "Staro Latgales gaisma LV100", kad no svecītēm tiks veidoti stari pie pieminekļa "Latgales kongresam 100". Pulksten 16.30 sāksies Lāpu gājiens no pieminekļa "Vienoti Latvijai" uz Miera ielas kapiem, kur norisināsies piemiņas brīdis.

Daugavpilī pulcēšanās gājienam sāksies pulksten 16 Dubrovina parkā, bet pulksten 17 sāks virzīties pa pilsētas ielām uz Vienības laukumu, kur pulksten 17.45 notiks Lāčplēša dienai veltīts grupas "Dabasu durovys" koncerts.

Limbažos pulksten 16.30 plānota ziedu nolikšana Jūras ielas kapos Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietās, bet pulksten 17 sāksies lāpu gājiens no Jūras ielas kapiem līdz Limbažu evaņģēliski luteriskajam baznīcas dārzam, pa ceļam apstājoties, noliekot ziedus un atdodot godu pirmajam Latvijas armijas virspavēlniekam Dāvidam Sīmansonam un Latvijas himnas autoram Baumaņu Kārlim.

Jelgavā notiks lāpu gājiens un Lāčplēša dienai veltīts koncerts pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem. Gājienam jāpulcējas Kalpaka un Svētes ielā no pulksten 16.30. Gājiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi lāpas, kā arī pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkanās lentītes. Gājiens sāksies pulksten 17 un noslēgsies pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem, kur pulksten 17.45 sāksies svētku koncerts. Programmā piedalīsies solisti Līga Rīdere, Ģirts Alsters un koris "Balti".

Pulksten 16.30 Valkas evanģēliski luteriskajā baznīcā sāksies svētbrīdis, bet pulksten 17 sāksies lāpu gājiens, kas noslēgsies ar atceres brīdi.

Lāčplēša diena Liepājā tiek sagaidīta ar tradicionālo lāpu gājienu, kas sāksies ar pulcēšanos pulksten 17 Jāņa Čakstes laukumā, lai pulksten 18 dotos uz Ziemeļu kapiem. Jāņa Čakstes laukumā notiks arī Lāčplēša dienai veltīts koncerts, kurā uzstāsies Latvijas Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa, dziedātājs Atis Zviedris un pianists Normunds Kalniņš.

Ventspilī notiks Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlas atklāšana un Svinīga jauno zemessargu uzņemšana Zemessardzes 46. kājnieku bataljonā. Pasākumā muzicēs pūtēju orķestris "Ventspils", bet pulksten 17.30 no Ventspils pilsētas domes sāksies lāpu gājiens, kas turpināsies līdz Meža kapiem. Tur pie Baltā krusta notiks piemiņas brīdis un muzicēs metālpūšamo instrumentu ansamblis "Ventspils Brass". Savukārt Reņķa dārzā pulksten 19 kopā ar folkloras kopu "Laipa" no svecēm varēs veidot latviešu tautas ornamentus

Pulksten 17 Saldū būs iespēja vērot multimediālu gaismas projekciju Oskara Kalpaka laukumā. Lāčplēša dienas pasākums iesāksies ar lāpu gājienu pa sveču ceļu. No pulksten 17.10 notiks pulcēšanās Avotu ielā 12 kopīgam lāpu gājienam. Lāpu gājiens sāksies pulksten 17.30 un noslēgsies Oskara Kalpaka laukumā, kur pulksten 18 sāksies pasākums "Tautu dēlu gaidot".

Talsos Lāčplēša dienai veltīts gājiens "Gaismas ceļš" sāksies pulksten 17 no laukuma pie Talsu sporta nama, bet pulksten 17.30 notiks piemiņas brīdis pie pieminekļa "Koklētājs". Par muzikālu priekšnesumu gadās Talsu Valsts ģimnāzijas jaunieši Baibas Veismanes-Rezongas vadībā.

Ludzā par godu Lāčplēša dienai lāpu gājiens norisināsies no Ludzas pilsētas ģimnāzijas, tālāk maršruts vedīs pa Blaumaņa, Skolas, Barona, Rekašova, Raiņa, Stacijas ielām un noslēgsies Ludzas pilsētas domes laukumā, kur notiks svinīgs brīdis "Ar gaismu sirdī". Pulksten 17.30 Ludzas tautas namā norisināsies svētku koncerts "Es esmu Latvija", kurā piedalīsies Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs un Ludzas Mūzikas pamatskola.

Godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu, Lāčplēša dienā, Jūrmalā, pulksten 17 būs lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie kapteiņa Paula Zolta pieminekļa Kaugurciemā.

Valmierā pulksten 17.30 Svētā Sīmaņa baznīcā notiks aizlūgums par Latvijas brīvības cīņās kritušajiem karavīriem. Savukārt pulksten 17.30 Jēkabpili tiks izgaismots lāpu liesmu ceļš. Simtgades Lāčplēša dienas lāpu gājienā no Kena parka līdz piemineklim "Kritušiem par Tēviju" varēs doties pulksten 17.30. Pēc gājiena pie pieminekļa notiks piemiņas brīdis.

Bauskā karavīru piemiņas pasākumi sāksies pulksten 18, kad notiks Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis pie pieminekļa "Par Latvijas brīvību kritušiem". Pasākumā izskanēs svinīgi piemiņas vārdi, kora "Mežotne" vīru grupa izdziedās leģionāru dziesmas, un Latvijas valsts aizstāvjiem cieņu izrādīs Zemessardzes 53. kājnieku bataljons, kā arī Bauskas un Rundāles novadu jaunsargi. Pēc piemiņas brīža ikviens aicināts piedalīties lāpu gājienā, kas vedīs no pieminekļa "Par Latvijas brīvību kritušiem" līdz Bauskas rātslaukumam.

Preiļos gājiens sāksies pulksten 18.45 pēc piemiņas brīža pie Romas katoļu draudzes baznīcas. Pēc pulksten 19 aktivitātes sāksies laukumā pie kultūras nama, kur norisināsies arī koncerts "Dziesmas tēvzemei".

Jau ziņots, ka Rīgā saistībā ar Lāčplēša dienas pasākumu norisi Rīgā vairākās vietās ierobežos satiksmi, tostarp slēdzot to 11. novembra krastmalā.

Krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta no pulksten 18 līdz 24. Turklāt krastmalas abās pusēs no Akmens līdz Vanšu tiltam aizliegts apstāties un stāvēt no pulksten 7 līdz 24. No pulksten 17 līdz 24 satiksmi slēgs Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam. No pulksten 7 līdz 12. novembra pulksten 4 satiksmi slēgs Strēlnieku laukuma brauktuvēs. Bet no pulksten 18 līdz 24 divvirzienu satiksmi organizēs Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, kā arī Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

No pulksten 8.30 līdz 10.15 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu un gājēju satiksmi Herdera laukumā, tāpat no pulksten 12.35 līdz 13.45 darīs Brīvības laukumā.

Bet no pulksten 17 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi lāpu gājiena maršrutā: Rīgas Brāļu kapi–Varoņu iela–Gaujas iela–Miera iela–Brīvības iela–Brīvības bulvāris–laukums pie Brīvības pieminekļa–Kaļķu iela–Strēlnieku laukums.

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī.

Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 9. novembrī, un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki.

Latvijas Brīvības cīņas – cīņas par Latvijas valsts neatkarību – ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11.augustam, kad tika noslēgts Latvijas –Krievijas miera līgums.