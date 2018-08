Valsts vides dienestā (VVD) iesniedzamais minimālais finanšu nodrošinājuma apmērs atkritumu apsaimniekotājiem, kuri paši vai kuru līgumpartneriem piemēroti atbrīvojumi no dabas resursu nodokļa, būs 50 000 eiro, bet maksimālais 100 000 eiro, paredz valdības apstiprinātie grozījumi attiecīgajos noteikumos.

Noteikumi attiecas uz nolietotu transportlīdzekļu, izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, kā arī videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneriem piemēro atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

VARAM skaidroja, ka šī gada 23. maijā stājas spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka apsaimniekotājs, kuram piešķirts atbrīvojums no Dabas resursu nodokļa samaksas vai kura līgumpartneriem piešķirts atbrīvojums no nodokļa, VVD jāiesniedz finanšu nodrošinājums, kurš jāuztur spēkā visu atbrīvojuma no nodokļa samaksas laiku.

Finanšu nodrošinājuma minimālo un maksimālo summu nosaka Ministru kabinets.

Kā norādīja VARAM Vides aizsardzības departamenta vadītāja Rudīte Vesere, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, VVD nepieciešams iesniegt finanšu nodrošinājumu, ar kuru pilnībā vai daļēji tiktu segts nodoklis par noteikta veida atkritumu apjomu, kas nav pārstrādāts vai reģenerēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām konkrētā kalendārajā gadā, kad bija piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas.

Šādu nodrošinājumu var izsniegt, piemēram, bankas vai apdrošināšanas kompānijas. "Noteikumi nosaka, ka minimāla apdrošinājuma summa būs 50 000 eiro, bet maksimālā - 100 000 eiro gadā," skaidroja eksperte.

Izvērtējot VVD informāciju par apsaimniekotāju aprēķināto nodokļi 2016. gadā, secināts, ka uz septiņiem noslēgtajiem apsaimniekošanas līgumiem var attiecināt minimālo finanšu nodrošinājuma apmēru - 50 000 eiro gadā.

Savukārt uz astoņiem noslēgtajiem var attiecināt finanšu nodrošinājuma apmēru, kuru veido nemainīgā daļa 70 000 eiro gadā un mainīgā daļa - no 2 460 līdz 20 075 eiro gadā.

Tikai uz vienu noslēgtu līgumu (mainīgā daļa 31 615 eiro) ir attiecināms maksimālais finanšu nodrošinājuma apmērs 100 000 eiro gadā.

Vienlaikus līdz ar noteikumu grozījumiem paredzēta kārtību, kādā iesniedz, pagarina un atjauno finanšu nodrošinājumu, kā arī precizē kārtību, kādā vienpusēji atkāpjas no apsaimniekošanas līguma, ja nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs nepilda savas saistības.