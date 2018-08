Pedagogiem minimālo algu par likmi no 680 eiro līdz 710 eiro, visticamāk, varētu celt jau šogad, izriet no izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska (V) sacītā aģentūrai LETA.

Ministrs pastāstīja, ka šonedēļ viņam bijusi neformāla tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) un finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu (ZZS). Tikšanās laikā, izvērtējot jaunākos datus par ekonomikas izaugsmi, secināts, ka minimālo algu par likmi pedagogiem līdz 710 eiro varētu pacelt jau šogad, tādējādi pildot pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku.

Oficiāla tikšanās starp minētajām amatpersonām, kā arī ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) notiks nākamajā nedēļā.

Šadurskis skaidroja, ka šim gadam nepieciešamie līdzekļi algu celšanai pamatā tiktu rasti budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", savukārt nākamajam gadam vajadzīgajai summai būtu jābūt iekļautai kopējā budžetā.

Atbildot uz jautājumu, vai ministram neformālajās sarunās ar Kučinski un Reiznieci-Ozolu bija jāpiedāvā kas pretim, ministrs atbildēja noliedzoši, taču norādīja, ka kāda prasība tomēr ir bijusi un Šadurskis to atbalsta. No premjerministra puses esot nākušas stingrākas kvalitātes prasības, taču to, par kādām tieši prasībām ir runa, Šadurskis pagaidām neatklāja.

"No ministru prezidenta un finanšu ministres bija galvenais uzstādījums, kam pilnīgi piekrītu, ka nevaram iedot naudu vienkārši tāpat, jo tas var nobremzēt gan skolu tīkla kārtošanu, gan arī pašvaldību ieinteresētību vispār kaut ko darīt," sacīja politiķis.

Tā kā oficiālās sarunas paredzētas jaunnedēļ un jaunais mācību gads tāpat sākas jau nākamajā nedēļā, nav reāli pieņemt lēmumu par minimālās algas likmes celšanu valdībā vēl līdz 1.septembrim, vērtēja Šadurskis. Ņemot vērā minēto, kā arī to, ja vienošanās par minimālās algas likmes celšanu pedagogiem tiks panākta, pedagogi septembrī varētu saņemt algu pēc pašlaik esošās kārtības, taču oktobrī notiktu pārrēķins, proti, piešķirta piemaksa.

Tāpat ministrs norādīja, ka, ja pedagogu minimālā alga par likmi tiks celta jau šogad, tādējādi izpildot pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, tad arī turpmākā grafika izpilde varētu būt iespējama iepriekš apstiprināto termiņu ietvaros, ja vien tam būs pieejami nepieciešamie finanšu resursi. Ministrs gan piebilda, ka pedagogu algu celšana ir cieši saistīta ar skolu tīkla turpmāko sakārtošanu.

Šodien intervijā Latvijas Radio 4 Šadurskis pauda, ka, ceļot minimālo algu par likmi, netiks celts darba stundu skaits. Vienlaikus politiķis atzina, ka izpratne par to, ka patlaban ir iespējams pacelt pedagogu algu, nākusi līdz ar jaunākajiem datiem par ekonomikas izaugsmi, kas vērā ņemami atšķiroties no iepriekš pieejamajiem datiem, kas neļāva ar pārliecību runāt par reālu iespēju pacelt pedagogu algas.

Kā ziņots, LIZDA šomēnes paziņoja, ka aicinās koalīcijas partijas uz vēl vienu sarunu par Izglītības likumā noteiktā pildīšanu, bet, šīm diskusijām nenesot rezultātu, 18.septembrī organizēs piketu. Kā žurnālistiem pēc LIZDA Padomes sēdes pastāstīja arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, pirms protesta akcijas arodbiedrība vēl vēlas runāt ar koalīcijas partijām, lai meklētu risinājumus pedagogu darba samaksas grafika pildīšanai, minimālo atalgojumu par likmi paaugstinot līdz 710 eiro.

Šadurskis iepriekš solīja, ka sarunās par pedagogu atalgojumu viņa vadītā ministrija iestāsies LIZDA pusē.

Premjers Kučinskis šonedēļ intervijā LNT raidījumam "900 sekundes" apgalvoja, ka sarunās ar LIZDA kārtējo reizi akcentēs, ka algu palielinājuma grafiks tiks īstenots, bet arī LIZDA tiks aicināta uz sapratni, jo lielākas algas prasa un piketus sola ne tikai skolotāji.