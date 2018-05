Kā ziņots, VID Gargazeviča savā īpašumā deklarējusi ieguldījumu fondu daļas 2,04 miljonu eiro vērtībā, liecina Gargazevičas valsts amatpersonas deklarācija par 2017. gadu.

VID portālam "Delfi" norādīja, ka saistībā ar šo faktu tiek veiktas regulāras pārbaudes ik gadu.

Kopējā summa, ko Gargazeviča šajos gados ir ieguldījusi tādos fondos kā "Euroasian Rail Skyway Systems Holdings", "First Skyway Invest Group Ltd", "RSW Investment Group Ltd" ir apmēram 4000 eiro.

Šie fondi aicina iesaistīties augsta riska investīciju projektā, solot attīstīt inovatīvas transporta tehnoloģijas. Ja projekts īstenotos veiksmīgi, tad ieguldītāji saņemtu uzkrātos līdzekļus, atzīmē VID.

Ieņēmumu dienestā atzīmē, ka "norādītie miljoni ir Gargazevičas investīciju daļu vērtība paša fonda ieskatā. Viņa šo naudu varētu fiziski iegūt tikai tādā gadījumā, ja tiešām fondu solītais projekts īstenotos".

VID min, ka par konkrētajiem uzņēmumiem brīdinājumu ir izteikušas vairāku Eiropas valstu finanšu un kapitāla tirgus komisijas, norādot uz iespējamiem finanšu piramīdas riskiem. Brīdinājumu gan pērn, gan šogad aprīlī izteikusi arī Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).

"VID nav tiesības ietekmēt un tas distancējas no darbinieku privātām izvēlēm, kur ieguldīt savu privāto naudu. Dienestam ir svarīgi, lai tas neradītu interešu konfliktu vai korupcijas riskus," uzsver dienestā.

Jau vēstīts, ka 2016. gada deklarācijā Gargazeviča norādījusi, ka viņas īpašumā ir Britu Virdžīnās reģistrētās "Euroasian Rail Skyway Systems Holding Ltd." akcijas 888 155 ASV dolāru (763 188 eiro) vērtībā un Lielbritānijā reģistrētās "First SkyWay Invest Group Ltd." akcijas 893 180 ASV dolāru (767 506 eiro) vērtībā. Kopējā Gargazevičas īpašumā esošā akciju vērtība 2016. gadā bija 1 530 694 eiro.

Arī 2015. gada deklarācijā Gargazeviča deklarējusi "Euroasian Rail Skyway Systems Holding Ltd." akcijas 741 600 ASV dolāru (637 254 eiro) vērtībā, "First SkyWay Invest Group Ltd." akcijas 178 350 ASV dolāru (153 255 eiro) vērtībā un Britu Virdžīnās reģistrētās "RSW Investment Group Ltd." akcijas 136 555 ASV dolāru (117 341 eiro) vērtībā. Kopējā Gargazevičas īpašumā esošā akciju vērtība 2015.gadā bija 907 850 eiro.