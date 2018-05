Mūžībā devies Siguldas gaisa trošu vagoniņa idejas autors un realizētājs, Siguldas Goda novadnieks – Aivars Janelsītis, portālu "Delfi" informēja Siguldas novada pašvaldībā.

Janelsītis dzimis 1929. gada 22. novembrī Cēsīs.

Savulaik Janelsītis ierosināja Siguldā uzbūvēt uzkarināmo, pasažieru troses ceļu pāri Gaujas senlejai. Ideju par gaisa tramvaju viņš smēlās tā laika laikrakstā "Ogoņok" 1956. gadā, kur bija apraksts, ka šādi vagoniņi kursē – kā tiek būvēti un ekspluatēti Čiatūras pilsētā Gruzijā.

Lai realizētu šo ieceri, Janelsītis vērsās pie Čiatūras trošu ceļu speciālistiem, kuri atsaucīgi apsolīja palīdzību tehniskā projekta un nestandarta iekārtu izgatavošanā. Konstruktoram Georgijam Panculajam, ar kuru Aivars sarakstījās, ļoti iepatikās siguldiešu ideja, jo viņš nekad vēl nebija būvējis tik garu trošu ceļu bez starpbalstiem. Un tā sākās būvniecība, kas ar vairāku gadu pārtraukumu noslēdzās 1968. gadā.

Troses ceļš Siguldā sāka darboties 1969. gada 3. janvārī, nākamajā gadā svinot darbības 50 gadu jubileju.

Janelsītis sevi ir ierakstījis Siguldas vēsturē un sevi uzskata par tās patriotu, kuram nebija svešas novadpētniecības tradīcijas. Viņš par sevi ir teicis: "Nav lielākas laimes atrast tādu vietu, kurai veltīt savu dzīvi un darbus. To var tikai Siguldā! Te ir svētupe Gauja, kuras krastos paaudzēm esam cīnījušies par brīvu Latviju. Siguldas skaistums ir neapbrīnojams, tāpēc pateicos visiem par tā izkopšanu un attīstību – to mēs darām no paaudzes paaudzē. Kalpoju Siguldai!" Šos vārdus dzirdēja visi klātesošie "Siguldas Goda novadnieka 2012" titula saņemšanas brīdī.

Atvadīšanās no Aivara Janelsīša notiks 18. maijā pulksten 12 Siguldas pilsētas kapos.