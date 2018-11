Namu Zolitūdes traģēdijas vietā īpašnieki atsakās pārdot Rīgas domei

Pirmajā 13. Saeimas sēdē četri politiķi deputāta zvēresta vārdus teica latgaliski. Pats pirmais tribīnē teikt svinīgo solījumu kāpa Aldis Adamovičs (JV; attēlā no kreisās) un viņš to darīja latgaliski. Viņa piemēram vēlāk sekoja arī Juris Rancāns (JKP), Ilga Šuplinska (JKP; attēla centrā) un Edmunds Teirumnieks (NA; attēlā no labās).