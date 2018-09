Kalniņš šodien žurnālistiem pauda, ka tas liecinot par nepieciešamību meklēt jaunus veidus Latvijas pilsoņu atbildības veicināšanai.

NBS bija izsūtījusi 593 pavēstes rezerves karavīriem, bet mācībās piedalījās 157. Vēl 200 no šiem rezerves karavīriem no mācībām bija jāatbrīvo, piemēram, veselības problēmu un sodāmības dēļ, vai arī šie rezerves karavīri dien iekšlietu sistēmā. Savukārt 105 pavēstes nesasniedza adresātus, skaidroja NBS komandieris.

"Rezerves karavīru sasniedzamība bija apmēram 50% un tas mūs neapmierina, lai gan viņu trūkums mācību gaitu neietekmēja. Tas liek secināt, ka rezerves karavīru sistēmu nepieciešams turpināt uzlabot un meklēt jaunus ceļus, kādā veidā motivēt Latvijas pilsoņus būt aktīvākiem un atbildīgākiem," norādīja Kalniņš.

NBS komandieris cer, ka nākamgad visiem Latvijas pilsoņiem ieviesīs elektroniskās adreses, līdz ar to rezerves karavīru sasniedzamība paaugstināsies.

Patlaban NBS ir nodrošināti 3000 rezerves karavīri, bet kopumā uzskaitē ir 8250 rezerves karavīri.

Kalniņš pauda gandarījumu par mācībās sasniegtajiem mērķiem. Mācību galvenā uzmanība tika veltīta NBS gatavības testēšanai. Pēc viņa paustā, apakšvienības savus mērķus ir izpildījušas. Arī karavīru attieksme uzdevumu izpildē NBS komandieri apmierina.

Mācībās konstatēti arī 11 bojājumi īpašumiem, piemēram, izbraukti ceļi, taču lielākā daļa jau ir novērsti.

Mācības novēroja trīs Baltkrievijas pārstāvji un viens Krievijas pārstāvis. To laikā nekādas plašas kampaņas informatīvajā telpā netika konstatētas, izņemot vienu gadījumu, kad izplatīta viltus ziņa par vienu no mācību epizodēm Liepājā.

Lai arī mācībās nav atklāti trūkumi, kas saistīti ar valsts operatīva plāna izpildi, NBS komandieris vēlas, lai efektīvāk un ātrāk tiktu nodrošināts atbalsts, kas saistīts ar infrastruktūru, materiāltehniskajiem līdzekļiem un sakaru savietojamību starp armiju un iekšlietu dienestiem.

Galīgie mācību secinājumi tiks sagatavoti divu mēnešu laikā.

Mācības "Namejs 2018" notika no no 20. augusta līdz 2. septembrim. To mērķis bija pārbaudīt un pilnveidot NBS gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi tā arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Mācībās piedalījās vairāk nekā 10 000 dalībnieku - Latvijas un sabiedroto spēku karavīri un zemessargi, rezerves karavīri, brīvprātīgie rezervisti, Aizsardzības ministrijas darbinieki un Iekšlietu ministrijas struktūru personāls - policisti un robežsargi.