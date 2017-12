Lietā bija strīds par to, vai zāļu reklāmā pieļaujams iekļaut arī informāciju par zāļu lietošanas praksi ārpus to aprakstā apstiprinātajām indikācijām. Tiesa secināja, ka reklāmā sniegtās informācijas neatbilstība zāļu aprakstā norādītajām ziņām nav savienojama ar profesionālu rūpību un ir maldinoša. Līdz ar to VI pamatoti bija atzinusi, ka "Latima" veikusi negodīgu komercpraksi.

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā.

"Rigvir" holdinga izpilddirektore Kristīne Jučkoviča norādīja, ka pašlaik tiesas spriedums nav uzņēmuma šā brīža interešu lokā. "Pēc svētkiem iepazīsimies ar tiesas lēmumu un, visdrīzāk, sniegsim plašāku komentāru, ja tas būs nepieciešams," sacīja Jučkoviča.

Jau ziņots, ka, izvērtējot recepšu zāļu "Rigvir" reklāmas masu medijos, VI konstatēja, ka "Latima" īstenotā komercprakse ir maldinoša un neatbilst profesionālajai rūpībai, jo reklāmas pārkāpj prasības, kas nosaka, ka ir aizliegta recepšu zāļu reklamēšana sabiedrībai un ka reklāmā sniegtajai informācijai jāatbilst zāļu aprakstā norādītajām ziņām.

Līdz ar to, neievērojot normatīvo aktu prasības un sniedzot sabiedrībai maldinošu informāciju, "Rigvir" reģistrācijas apliecības īpašnieks īstenoja negodīgu komercpraksi, kā rezultātā VI pieņēma lēmumu par naudas soda piemērošanu "Latima" par negodīgu komercpraksi.

Kā liecina "Firmas.lv" apkopotā informācija, "Latima" nodarbojas ar medikamentu ražošanu. Kā SIA "Latima" dalībnieks ir norādīts SIA "Rigvir", kurā 51% kapitāla daļu pieder Jurģim Auziņam, 40% kapitāla daļu īpašniece ir Dite Venskus, bet vēl pa 3% kapitāla daļu pieder Ivaram Kalviņam, Andrejam Nollendorfam un Katrīnai Pumpuriņai.