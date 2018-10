Kopš programmas uzsākšanas 2012. gadā medicīniskās apaugļošanas procedūras no valsts budžeta līdzekļiem ir apmaksātas vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā, portālu "Delfi" informēja Nacionālajā Veselības dienestā ( NVD ). Līdz šī gada 9. oktobrim rindā uz šo pakalpojumu bija 1186 sievietes, gaidīšanas pašlaik ir līdz 18 mēnešiem.

Tiesa, no šī gada ieviestas izmaiņas. "Lai uzlabotu valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma pieejamību, samazinot gaidīšanas laiku līdz procedūras veikšanai un uzlabojot informācijas kvalitāti par gaidīšanas rindā esošo pacientu skaitu, no šī gada 1. janvāra ieviesta centralizēta rinda medicīniskās apaugļošanas veikšanai," stāsta NVD pārstāve Evija Štālberga.

Lai pierakstītos centralizētajā rindā, pacientei ir jāvēršas jebkurā no ārstniecības iestādēm, kurās veic šo pakalpojumu par valsts naudu. Pienākot kārtai, viņai uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts uzaicinājums. Paciente var brīvi izvēlēties, kurā no sešām ārstniecības iestādēm veikt procedūru - reproduktīvās medicīnas centrs "Embrions", klīnikas "AVA-CLINIC", "EGV", "VASU", "MCRA" un "IVF Riga". Savukārt samaksa no valsts līdzekļiem izvēlētajai ārstniecības iestādei tiek veikta atbilstoši principam "nauda seko pacientam".

Šobrīd uzaicinājums uz valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu izsūtīts sievietēm, kuras ir reģistrējušās rindā līdz pērnā gada 1. jūlijam. Savukārt līdz šāgada beigām uzaicinājumu plānots izsūtīt sievietēm, kuras reģistrējušās rindā līdz 2017. gada 10. decembrim.

Pērn rindā uz valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas veikšanu kopumā gaidīja 2600 pacientes no kurām 300 pacientes bija pierakstījušās vairāk nekā vienā ārstniecības iestādē, līdz ar to vienlaicīgi atradās vairākās gaidīšanas rindās, kas pagarināja to garumu vidēji par 11 %

Dienestā arī informē, ka valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras tiek nodrošinātas sievietēm līdz 37 gadu vecumam, ieskaitot. Sākotnēji tiek veikti izmeklējumi, lai noteiktu neauglības iemeslus un apstiprinātu neauglības diagnozi – vienam vai abiem partneriem.

Lai veiktu valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu, pacientiem ar diagnozi "neauglība" ir jāvēršas kādā no ārstniecības iestādēm, kas ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par šī pakalpojuma sniegšanu. Ārstniecības iestādē tiek sniegta pirms procedūras konsultācija pie ārsta-speciālista, kurš var nozīmēt medicīniskās apaugļošanas veikšanu.