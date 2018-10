Neskatoties uz to, ka jau pagājušajā nedēļā faktiski bija izjukusi "Mūsu partijas" (MP) un Latgales partijas (LP) koalīcija, Daugavpils mērs Rihards Eigims (MP) šonedēļ ir devies komandējumā uz Gruziju, apliecināja Daugavpils pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Kristīne Daņilova.

Vēl pirmdien no rīta domē informēja, ka Eigims atrodas savā darba vietā un viņam ir tikšanās, taču vēlāk ne pa mobilo, ne domes tālruni viņš vairs nebija sazvanāms. Otrdien domē paziņoja, ka viņš ir devies komandējumā.

Daņilova skaidroja, ka 21. septembrī Daugavpilī norisinājies Starptautiskais biznesa forums, kurā citu starpā piedalījās pārstāvji no Batumi, kas ir Daugavpils sadraudzības pilsēta, kā arī Tbilisi. Pārstāvji no Tbilisi pauduši vēlmi attīstīt pilsētu sadarbību dažādās jomās un prezentējuši jau gatavus projektus un sadarbības idejas, kā arī uzaicinājuši Eigimu vizītē uz Tbilisi. Vizītes programmā ir ieplānotas tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem pieredzes apmaiņas nolūkā, ar vietējiem uzņēmējiem un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem.

Komandējuma laiks ir no 22. līdz 26. oktobrim. Otrdien domē notikusi ārkārtas Finanšu komitejas sēde, kā arī ārkārtas domes sēde, ko sasaucis Eigima pirmais vietnieks Igors Prelatovs (MP).

Savukārt trešdien, 24. oktobrī, Daugavpils tiesa Preiļos sāks skatīt Eigima sūdzību par Valsts valodas centra pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā attiecībā uz viņa valsts valodas lietojumu, taču pašlaik aģentūrai LETA vēl neizdevās noskaidrot, vai tiesas sēde bez viņa klātbūtnes notiks.

Kā ziņots, LP izstājusies no koalīcijas ar Daugavpils mēra Eigima pārstāvēto MP, tādējādi koalīcija pilsētas domē vairs nedarbojas, pirmdien sasauktajā preses konferencē paziņoja domes deputāts, LP priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

Daugavpils domē ir pārstāvētas trīs partijas. Koalīcijā strādā MP un seši LP deputāti. Savukārt opozīcijā ir partija "Saskaņa" ar pieciem deputātiem.

Tikmēr vienīgās domes opozīcijas partijas - "Saskaņas" - deputāts Andrejs Elksniņš pauda, ka vienīgā izeja, lai Daugavpils dome varētu strādāt konstruktīvi, ir atkārtotas domes vēlēšanas.

Lai arī Lāčplēsis paziņojis par iziešanu no koalīcijas ar Eigima pārstāvēto MP, Elksniņš uzskata, ka to nevar saukt par koalīcijas pamešanu. "Tā ir vienkārši fikcija. Viņi paziņo par iziešanu no koalīcijas, bet neprasa domes priekšsēdētāju atkāpties," uzskata Elksniņš.

Arī "Saskaņa" nerosinās Eigima atkāpšanos, jo politiskā spēka deputāti nav balsojuši ne par viņa, ne par viņa vietnieku apstiprināšanu amatā.

Koalīcija faktiski izjukusi jau pagājušajā nedēļā, kad divām domes komitejām nomainīta vadība - opozīcijas partijas "Saskaņa" deputāts Valērijs Kononovs nomainījis Lāčplēsi Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētāja amatā, savukārt cits "Saskaņas" pārstāvis Mihails Lavrenovs turpmāk vadīs Mājokļu komiteju, kuras vadībā viņš nomainījis Prelatovu.