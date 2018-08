No 16. augusta pulksten 5 līdz 20. augusta pulksten 15 satiksmi slēgs 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Slēgs arī krastmalai paralēlo ielu posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei.

No 16. augusta pulksten 9 līdz 19. augusta pulksten 20 satiksmi slēgs uz AB dambja.

Domē informē, ka no 16. augusta pulksten 5 līdz 20. augusta pulksten 15 divvirzienu satiksmi organizēs Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

17. augustā no pulksten 17 līdz pulksten 23 satiksmi slēgs Ata ielā, posmā no ēkas Ata ielā 5 līdz Jāņa Asara ielai. Šajā posmā strādājošo uzņēmumu transportlīdzekļi drīkstēs piebraukt pie ielas namiem.

No 18. augusta pulksten 5 līdz 19. augusta pulksten 20 satiksmi slēgs Reformācijas laukumā pie Sv. Pētera baznīcas no Kungu ielas puses. Ierobežojumi neattieksies uz tiem, kuri dzīvo Kaļķu iela 2, Grēcinieku ielā 11 un Skārņu ielā 7.

18. augustā no pulksten 7 līdz pulksten 20 satiksmi slēgs Eksporta ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Muitas ielai. Šis ierobežojums neattieksies uz transportlīdzekļiem, kam nepieciešams iekļūt un izkļūt no Rīgas pasažieru ostas.

18. augustā no pulksten 21 līdz pusnaktij slēgs apgriešanās vietu 11. novembra krastmalā, virzienā uz Kaļķu ielu.

Domē brīdina, ka 18. augustā no pulksten 23 līdz pulksten 23.15 nepieciešamības gadījumā satiksmi var ierobežot un slēgt:

13. janvāra ielā, posmā no Raiņa bulvāra līdz 11. novembra krastmalai;

11. novembra krastmalā, posmā no 13. janvāra ielas līdz Akmens tiltam;

Uzvaras bulvārī, posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam;

pāri Akmens tiltam.

Kājāmgājējiem AB dambi slēgs no 16. augusta pulksten 9 līdz 19. augusta pulksten 20.

Rīgas svētku laikā gaidāmi arī transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanās ierobežojumi. No 15. augusta pulksten 20 līdz 20. augusta pulksten 15 apstāties un stāvēt aizliegs 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā, posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei, un Bīskapa gātē.

No 17. augusta pulksten 20 līdz 19. augusta pulksten 23 apstāties un stāvēt nedrīkstēs Kaļķu ielā, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam (RTU autostāvvieta).

Ierobežojumi noteikti arī 18. augustā no pulksten 8 līdz pulksten 23 Maskavas ielā, posmā no ēkas Maskavas ielā 8 līdz ēkai Maskavas ielā 12 (ielas labajā pusē). No 17. augusta pulksten 7 līdz 20. augusta pulksten 22 ierobežojumi būs spēkā laukumā pie Rīgas Kongresu nama, bet 18. augustā no pulksten 11 līdz pulksten 18 – ceļā uz Spilves lidostu.

Ar apgrūtinātu pārvietošanos jārēķinās arī kuģot gribētājiem. No 15. augusta pulksten 10 līdz 19. augusta pulksten 20 visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme ierobežos Daugavas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Akmens tiltu.

18. augustā no pulksten 12 līdz pulksten 18 slēgs visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanālā, posmā no Rīgas Brīvostas ēkas līdz Latvijas Nacionālajam teātrim. Savukārt no pulksten 21 līdz 19. augusta pulksten 1 satiksmi slēgs Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu.

Kuģošanas līdzekļiem, kuriem piestātnes atrodas posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, jāatrodas nekustīgi piestātnēs, brīdina domē.

19. augustā no pulksten 13 līdz pulksten 19 aizliegs atrasties un slēgs visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanālā, posmā no Bastejkalna līdz Latvijas Nacionālajai operai.

Rīgas svētku pasākuma laikā no 17. augusta līdz 19. augustam aizliegs velorikšu, alus velosipēdu un zirgu pajūgu satiksmi Vecrīgas teritorijā un 11. novembra krastmalā.

Neskaidrību gadījumā dome aicina zvanīt uz Satiksmes vadības centra bezmaksas informatīvo tālruni 80003600.