Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ( SPRK ) padome apstiprinājusi dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" projektu par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem, informēja SPRK sabiedrisko attiecību vadītāja Ieva Bethere.

Viņa norādīja, ka, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, regulatoram ir izdevies samazināt vidējo tarifu par 16%. Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, jaunajā tarifā ietvertās izmaksas SPRK ir samazinājis par 8% jeb par 4,5 miljoniem eiro. Jaunie tarifi stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu, SPRK izdevās samazināt kopējās tarifu projektā iekļautās izmaksas par 1,6 miljoniem eiro. Tostarp samazinātas personāla un sociālās izmaksas par 5,9%, kapitāla izmaksas - par 3,2% un saimnieciskās darbības izmaksas - par 3,1%.

Maksa par patērēto dabasgāzes apmēru visām lietotāju grupām samazinās, salīdzinot ar iepriekšējiem tarifiem. Divas reizes jeb par 48,6% samazināta maksa par patērēto apmēru mājsaimniecības lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai. Savukārt par 23,4% samazināta maksa par patērēto apmēru mājsaimniecības lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto apkurei.

Sākot no 1.janvāra maksājumu par dabasgāzes pakalpojumiem veidos divas daļas - fiksētā daļa un mainīgā daļa, kas būs atkarīga no patērētā dabasgāzes apmēra. Apstiprinātie tarifi ir sadalīti pa astoņām lietotāju grupām pēc patērētā dabasgāzes apmēra.

Vienlaikus tarifu projektā ir paredzēts arī sezonālais tarifs, kas paredzēts tiem lietotājiem, kuri gāzi izmanto konkrētos mēnešos, piemēram, graudu kaltes.

Mājsaimniecībām, kuras dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai, fiksētā maksa no 2019. gada 1. janvāra būs 1,77 eiro mēnesī. Savukārt mājsaimniecībām, kuras dabasgāzi izmanto apkurei, fiksētā maksa būs no 1,77 eiro mēnesī par jaudu līdz sešiem kubikmetriem stundā, līdz 6,64 eiro mēnesī par jaudu līdz 10 kubikmetriem stundā.

Vidējai mājsaimniecībai, kas dabasgāzi izmanto apkurei ar jaudu līdz sešiem kubikmetriem stundā, maksājums mēnesī par dabasgāzi samazināsies par 2,69 eiro. Savukārt vidējai mājsaimniecībai, kas dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai, maksājums mēnesī par dabasgāzi pieaugs par 1,35 eiro. Neskatoties uz to, ka daļai mājsaimniecību maksājums nedaudz pieaugs, tomēr no kopējā sabiedrisko pakalpojumu groza maksājums par gāzi veido vismazāko daļu.

"Gaso" valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane norādīja, ka jauni tarifi bija nepieciešami, lai pielāgotos esošajai situācijai dabasgāzes tirgū un varētu nodrošināt noteikto dabasgāzes tīkla drošības standartu ievērošanu, veicot nepieciešamās investīcijas gāzes sadales tīkla atjaunošanā un uzturēšanā, lai līdz minimumam samazinātu bīstamu situāciju rašanās iespējas.

"Ņemot vērā gāzes patēriņa samazināšanos kopš 90.gadu sākuma, maģistrālie un vietējie sadales sistēmas gāzes vadi, kas sākotnēji tika projektēti būtiski lielākām jaudām, patlaban netiek pilnībā noslogoti. Lielai daļai klientu pieslēgumu jaudas vēsturisku iemeslu dēļ neatbilst patēriņam, un tās būtu nepieciešams pārskatīt un efektivizēt," atzīmēja Pētersone-Godmane.

Tāpat Pētersone-Godmane uzsvēra, ka pēdējos gados novērotas arī energoresursu kopējā patēriņa struktūras izmaiņas - 2016. gadā dabasgāzes patēriņa īpatsvars ir samazinājies līdz 25,4%, bet kurināmās koksnes patēriņa īpatsvars pietuvojies 30%. Salīdzinājumā ar 2008. gadu, kad tika apstiprināti spēkā esošie sadales sistēmas tarifi, sagaidāmais dabasgāzes patēriņš 2018.gadā būs par aptuveni 33% zemāks.

Pētersone-Godmane atzīmēja, ka, gāzes apgādes drošības dēļ, vairāk nekā 5200 kilometru garais dabasgāzes sadales tīkls ir pakāpeniski jāatjauno, veicot regulāras investīcijas. Viņa atzina, ka spēkā esošie tarifi ir ne vien novecojuši un neatbilst tirgus situācijai, bet arī rada nevienlīdzīgu situāciju dabasgāzes lietotāju starpā, jo patlaban vairāk nekā 20 500 klientu ir "nulles" un ļoti zema patēriņa pieslēgumi. Tāpat arī šiem "tukšajiem" pieslēgumiem infrastruktūra ir jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba kārtībā, taču šīs izmaksas pašlaik sedz pārējie dabasgāzes patērētāji.

"Gaso" valdes priekšsēdētāja sacīja, ka līdz šim dabasgāzes patērētāji tika diferencēti pēc to gada patēriņa, neņemot vērā lietotāja pieslēguma jaudu un jaudas izmantošanas efektivitāti. Turpmāk, diferencējot lietotājus, paredzēts ņemt vērā to patēriņu, atļauto slodzi un pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitāti. "Sadales operatora uzdevums ir nodrošināt lietotājiem drošu un nepārtrauktu dabasgāzes padevi, neatkarīgi no lietotāja patēriņa profila, un jaunā tarifu struktūra palīdzēs sasniegt šo mērķi," skaidroja Pētersone-Godmane.

"Gaso" regulatorā jaunu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu iesniedza 2017.gada 15.februārī.

AS "Latvijas gāze" meitasuzņēmums "Gaso" ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā. Kompānija nodrošina dabasgāzes tīklu drošību, tehniskos pakalpojumus un dabasgāzes patēriņa uzskaiti. Kompānija "Gaso" darbu sāka pērn 1.decembrī, bet 8.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) padome "Gaso" izsniedza licenci dabasgāzes sadalei. Licence komersantam izsniegta uz 20 gadiem - no 2017.gada 7.decembra līdz 2037.gada 6.decembrim.

"Gaso" pamatkapitāls ir 39,9 miljoni eiro, kuru veido 39,9 miljoni akciju viena eiro nominālvērtībā.