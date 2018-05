Viņa ienākumus veidoja 1 476 877 eiro, kas gūti no advokāta profesionālās darbības, kā ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības gūti 4889 eiro, bet no īpašuma pārdošanas – 3000 eiro.

AS "Luminor Bank" uzkrāti 1 505 011 eiro, AS "ABLV Bank" – 1906 eiro, AS "Swedbank" – 1490 eiro.

Viņš deklarējis piecus parādus – kopumā 484 533 eiro apmērā, no kuriem lielākais ir 362 441 eiro.

Deklarēti arī divi aizdevumi – 1 298 286 eiro un 18 550 eiro.

Deklarācija liecina, ka pērn Bunkus saņēmis 11 176 eiro dāvinājumu. Viņa īpašumā bijusi viena 42 eiro vērta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Elizabetes 27" kapitāla daļa.

Viņa lietošanā pērn bijusi 2013. gadā ražota vieglā automašīna "Range Rover".

Kā kopīpašums deklarēta zeme un kāds īpašums Rīgā, vēl kāds īpašums galvaspilsētā, kas norādīts kā "pārējie", bijis viņa īpašumā. Kā īpašums deklarēti četri zemesgabali Mārupes novadā.

Viņš deklarējis administratora amatu SIA "Rego Trade" un SIA "Uzvara-Birzgaļi", amatu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajā sabiedrībā "Elizabetes 27", nodokļu un finanšu jautājumu risināšanas komisijas locekļa amatu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, kā arī advokāta profesionālo darbību.

Kā ziņots, trešdien ap pulksten 8.40 Rīgā, Aizsaules ielā 1, notikusi slepkavība. Ar šaujamieroci nogalināts Bunkus, kurš pārvietojies ar baltas krāsas apvidus automašīnu. Notikuma vietā redzēta arī kāda furgona tipa automašīna ar tentu.

Visticamāk tā ir bijusi pasūtījuma slepkavība, kas saistīta ar nogalinātā profesionālo darbību, iepriekš intervijā Latvijas Radio pieļāva iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (V). Bunkus slepkavība bijusi iepriekš ļoti rūpīgi plānota un saistīta ar viņa maksātnespējas administratora vai advokāta darbību. Valsts policija pieļauj, ka uzbrucēji bijuši vismaz divi cilvēki, preses brīfingā žurnālistiem atklāja Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.