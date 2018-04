Jēkabpils domes deputāts Edgars Lamba (Jēkabpils Reģionālā partija), ir iesniedzis pašvaldībā iesniegumu, kurā paziņojis, ka noliek deputāta mandātu.

Lambas iesniegums pašvaldībā saņemts piektdien, 13. aprīlī. Lambu Jēkabpils pilsētas domes deputāta krēslā varētu nomainīt viņa partijas biedrs Aleksandrs Deinis.

Lamba atzina, ka nolikt mandātu ir nolēmis, jo ir piekusis no negatīvisma, kas valda domē un ap domes darbu sabiedrībā, no nesadarbošanās starp koalīcijas un opozīcijas deputātiem. Ja iepriekšējos sasaukumos vairāk vai mazāk visi deputāti strādājuši kā komanda, tad šajā sasaukumā šādas sadarbības neesot un izeju no radušās situācijas viņš arī neredzot.

Deputāta mandāta nolikšanu Lamba zināmā mērā skaidroja arī ar atbalstu savai ģimenei. Pašreizējā situācija esot tāda, kad viņa klātbūtne vairāk ir nepieciešama mājās.

Lamba uzsvēra, ka lēmums nolikt mandātu nav bijis spontāns, un pārējie deputāti no Jēkabpils reģionālās partijas respektējuši viņa izvēli.

Lamba arī piebilda, ka viņš izstājas no Jēkabpils reģionālās partijas un pieliek punktu savai politiskajai karjerai, bet joprojām paliek darboties Jēkabpils sporta dzīvē, kas ir viņa sirdslieta.