Norobežot piesārņoto Sarkandaugavas vecupi būtu izšķērdīgi, secina pašvaldība

Lielo izmaksu dēļ, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju viedokļus, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments secinājis, ka norobežot teritoriju pie piesārņotās Sarkandaugavas vecupes būtu nelietderīgi, un tā būtu lieka līdzekļu šķērdēšana.

Komiteja šī gada 3. jūlijā skatīja jautājumu par Sarkandaugavas vecupes piesārņojumu un tā potenciālo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēkiem. Sēdē tika nolemts apzināt iespējas uzstādīt vecupes rajonā norobežojošas un/vai brīdinošas zīmes, kā arī iesniegt komitejai prioritārā secībā informāciju par 10 objektiem, kuri Rīgā jāattīra un jāattīsta.

Departamenta speciālisti izvērtējuši iespējas uzstādīt norobežojumus teritorijā, kurā konstatēts piesārņojums. Kopējais šīs teritorijas garums ir apmēram viens kilometrs, taču, ņemot vērā, ka kanāls ir brīvi pieejams no Tvaika ielas puses un daļēji brīvs no rūpniecisko teritoriju puses, norobežojumi būtu jāuzstāda apmēram 1,5 kilometra garumā. Turklāt jānodrošina būtu arī to regulāra uzturēšana, ja notiktu nožogojumu bojāšana. "Līdz ar to būtu nepieciešams ieguldīt nesamērīgi lielus finanšu līdzekļus pret iegūstamo rezultātu," secinājuši speciālisti.

Departamenta darbinieki, apsekojot Sarkandaugavas kanālu, veikuši arī mutisku sastapto iedzīvotāju aptauju par šādu zīmju nepieciešamību un brīdinošo zīmju saturu. Tāpat papildus lūgts Sarkandaugavas attīstības biedrības viedoklis. Apkopojot sniegtos viedokļus, secināts, ka nožogojumu un brīdinošu zīmju uzstādīšanu gan iedzīvotāji, gan Sarkandaugavas attīstības biedrība uzskata par nelietderīgu, jo informācija par kanāla piesārņojumu vietējiem iedzīvotājiem ir zināma un to rekreācijai vai kuģošanai neviens neizmanto. Biedrības ieskatā līdzekļus vajadzētu novirzīt vecupes apkārtnē esošās zaļās zonas sakopšanai.

Mājokļu un vides departamenta direktora Anatolija Aļeksejenko ieskatā, vienīgais risinājums Sarkandaugavas vecupes sakārtošanā ir turpināt mēģināt piesaistīt Eiropas līdzekļus, lai veiktu teritorijas sanāciju.

Deputāti informāciju pieņēma zināšanai. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā brīdinājuma zīmes šajā teritorijā, visticamāk, uzstādītas netiks.

Kā ziņots, Rīgā esošās Sarkandaugavas vecupes teritorijas attīrīšanai nepieciešami vismaz 45 miljoni eiro.

Izstrādātā sanācijas programma piedāvā divus variantus. Pirmā iespēja paredz, ka piesārņoto segmentu virsējais slānis tiek noņemts padziļinot kanālu par 1,5 metriem. Piesārņotie segmenti tiks pārklāti ar speciāliem režģiem, nevis izņemti pilnībā un, lai gan piesārņojums samazinātos, daļa paliktu kanāla gultnē, taču jau slēgtā veidā.

Otrs sanācijas variants ir pilnais, kas paredz visu segmentu izsmelšanu un pilnās sanācijas izmaksas varētu būt ap 45 miljoniem eiro.

Daļa piesārņotās teritorijas ir privātīpašums un pieder AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcai." Rūpnīca gan pie piesārņojuma nav vainojama viena pati, jo tas esot padomju laika mantojums un piesārņojums tur bijis jau pirms rūpnīcas darbības uzsākšanas.