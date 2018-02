Jau vēstīts, ka Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs tikās ar Zaļo un zemnieku savienības Saeimas deputātiem un pēc šīs tikšanās ZZS frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis sacīja, ka garīdznieks pārliecinājis Saeimas deputātus neatbalstīt Stambulas konvenciju. Iepriekš Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji kopīgā vēstulē iestājās pret šo konvenciju.

"Varbūt būtu bijis lietderīgāk baznīcām apvienoties un iestāties pret korupciju, par ko baznīcas iepriekš ir klusējušas. Iet pie šiem pašiem politiķiem, pie kā gājuši Stambulas konvencijas jautājumā, un izteikt savu viedokli par to," sacīja Balode.

Viņas skatījumā, Stankeviča gājiens uz Saeimu liecina par to, ka baznīca spēcīgi lobē noteiktus viedokļus un atrod dzirdīgas ausis politiķu vidū. "Jautājums ir, cik kvalitatīvs ir tas viedoklis bijis pirms tam, ja tas var tikt tik viegli mainīts," pauda LU Teoloģijas fakultātes dekāne.

Vaicāta, vai politiķi nav šajā jautājumā zināmā mērā izmantojuši arhibīskapu Stankeviču, Balode sacīja, ka izmantošana varētu būt bijusi pat abpusēja. "Es domāju, ka no arhibīskapa teiktā mēģināja nolasīt, par ko varētu balsot vēlētājs un par ko baznīca varētu rosināt balsot," pauda Balode.

Balode sacīja, ka no baznīcas puses tiek izrādīta liela aktivitāte, līdzko parādās jautājums par viendzimuma laulībām, it kā tas būtu milzīgs apdraudējums Latvijas sabiedrībai, kas tai tiktu uzspiests no Eiropas.

Viņas vērtējumā, citos jautājumos, tādos kā rūpes par bērniem, jautājumā par bērnu namiem, baznīcu aktivitāte varētu būt lielāka.

Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar citām ministrijām sagatavojusi likumprojektu, kas paredz, ka Latvija ratificē Stambulas konvenciju. Latvija konvenciju parakstīja 2016.gada 18.maijā.

LM uzsver, ka Stambulas konvencija aizstāv gan vīriešus, gan sievietes, gan bērnus. Konvencijas veidotāji īpaši uzsvēruši ne tikai vardarbību pret sievietēm, bet arī vardarbību ģimenē kopumā, jo konvencijas dalībvalstis atzīst, ka arī vīrieši un zēni nereti tiek pakļauti vardarbībai.

Konvencija nekādā veidā neietekmē viendzimuma laulību legalizēšanu, dzimuma maiņas regulējumu vai citu dzimumu jaunradīšanu. Konvencijas tvērums ir stingri ierobežots un skar tikai vardarbības novēršanas aspektus. Konvencijā noteiktās definīcijas nav piemērojamas citās dzīves jomās, norāda LM.