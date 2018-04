Helmanis arī nopelnījis 10 455 eiro no Aizsardzības ministrijas par ministra padomnieka amata pienākumu pildīšanu, kā arī 380 no Salacgrīvas ostas pārvaldes, kur viņš ir valdes loceklis, un 655 eiro lielu pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

Pērnā gada laikā Helmanis savā īpašumā ieguvis 2013.gada "Volkswagen" "Sharan". Viņam pieder arī zeme un zeme ar ēku Jaunjelgavā, un viņa lietošanā atrodas būve Ogrē.

Ogres novada domes priekšsēdētājs kopsummā aizdevis 156 102 eiro, taču tajā pašā laikā Helmanis ir parādā 350 000 dolāru jeb 283 986 eiro.

Bez jau minētajiem amatiem Helmanis ir arī valdes loceklis "Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skolā", "Ķīnas tradicionālās kultūras akadēmijā Latvijā" un nacionālajā apvienībā "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai/LNNK". Ogres mērs ir arī Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis un reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.