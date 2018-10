Lai arī pirmdien sasauktajā preses konferencē bijušais domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis (Latgales parija (LP)) esot paziņojis par iziešanu no koalīcijas ar domes priekšsēdētāja Riharda Eigima pārstāvēto "Mūsu partiju" (MP), Elksniņš uzskata, ka to nevar saukt par koalīcijas pamešanu, jo priekšsēdētāja vietnieka amatā palicis no Latgales partijas ievēlētais Jānis Dukšinskis, tāpat politiskā spēka pārstāvji darbojas komiteju vadībā. "Tā ir vienkārši fikcija. Viņi paziņo par iziešanu no koalīcijas, bet neprasa domes priekšsēdētāju atkāpties," uzskata Elksniņš.

Arī "Saskaņa" nerosinās Eigima atkāpšanos, jo politiskā spēka deputāti nav balsojuši ne par viņa, ne par viņa vietnieku apstiprināšanu amatā.

Turklāt "Saskaņa" nav gatava veidot koalīciju ne ar "Mūsu partiju", ne LP, kamēr to līderi domē vēlēsies ieņemt augstos amatus, pauda opozicionārs. Savukārt ar atsevišķiem deputātiem, ja viņi pārvērtēs Eigima un Lāčplēša darbus, politiskais spēku varētu vienoties par turpmāko darbu.

"Gada laikā, kopš esmu atbrīvots no domes priekšsēdētāja amata, politiskā situācija domē kļuvusi vēl dramatiskāka, un vienīgā iespēja normalizēt situāciju, ir atkārtotas domes vēlēšanas," uzskata Elksniņš, kurš savu viedokli ir paudis arī citiem deputātiem. Esošās domes atlaišanu varētu panākt, paralizējot domes darbus un lēmumu pieņemšanu. Taču, kamēr citi deputāti neatbalstīs domes atlaišanu un atkārtotas vēlēšanas, "Saskaņa" turpināšot darboties domē iedzīvotāju labā, lemjot par nozīmīgu lēmumu pieņemšanu.

Tāpat "Saskaņa" esot gatava darboties, lai sekmētu jaunās katlumājas būvniecību, lai nepieļautu AS "Daugavpils siltumtīklu" siltumenerģijas tarifa sadārdzināšanos un uzņēmuma privatizēšanu. Elksniņš uzskata, ka situācija, kad 52% no iedzīvotājiem piegādātā siltuma tiek pirkta no privātajiem uzņēmumiem, nav pieļaujama. Turklāt tieši Lāčplēsis un Eigims esot veicinājuši SIA "Fortum Latvia" ienākšanu Daugavpilī, kas apdraudot "Daugavpils siltumtīklu" pastāvēšanu.

Ar Eigimu un Lāčplēsi pagaidām nav izdevies sazināties.

Latvijas Radio iepriekš ziņoja, ka Daugavpils domē faktiski izjukusi valdošā koalīcija, kuru veidoja domes priekšsēdētājs Eigims ar pāris domubiedriem no "Mūsu partijas" saraksta un seši deputāti no Latgales partijas, bet ietekmi sākusi atgūt partija "Saskaņa".

Koalīcijas iekšējo nesaskaņu dēļ divām domes komitejām nomainīta vadība - opozīcijas partijas "Saskaņa" deputāts Valērijs Kononovs nomainījis LP līderi, bijušo domes priekšsēdētāju Jāni Lāčplēsi Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētāja amatā, savukārt cits "Saskaņas" pārstāvis Mihails Lavrenovs turpmāk vadīs Mājokļu komiteju, kuras vadībā viņš nomainījis Igoru Prelatovu (MP).

Lāčplēsis skaidrojis, ka LP un MP koalīcijas līgums faktiski vairs nedarbojas: "Ar savu rīcību, mēģinot savas neveiksmīgās saimnieciskās darbības rezultātus novelt uz koalīcijas partneriem, nekorektām un nomelnojošām runām viņi ir izveidojuši situāciju, ka koalīcijas līgums vairāk nedarbojas. LP deputāti ir gatavi turpināt darbu Daugavpils pilsētas domē un rūpēties par to, lai mūsu uzsāktās programmas tiktu realizētas. Lai dome spētu efektīvi darboties, mēs esam gatavi uzsākt konsultācijas ar citiem politiskiem spēkiem."

Lāčplēsis pārmeta, ka Eigima vadībā Daugavpils esot "nodzīvojusies līdz dārgākajam siltumenerģijas tarifam Latvijā", jo pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" iepērkot gāzi saskaņā ar 2017.gada novembrī noslēgtu līgumu, kurā gāzes cena neesot analoga citām pašvaldībām un kas esot slēgts ar Eigima atļauju vai norādi.

"Varbūt tā ir tīša darbība, lai, paaugstinot apkures cenu, diskreditētu pašvaldības uzņēmumu un meklētu iemeslus atdot šo nozari privātajiem. Vienreiz pirms aptuveni desmit gadiem Eigims šādu līgumu jau bija noslēdzis. Man toreiz to izdevās lauzt," aizdomas Eigima virzienā vērsis Lāčplēsis.

Lāčplēsis Eigimam pārmeta arī daudzu projektu sadārdzinājumus, aiz kuriem varot slēpties atsevišķu uzņēmēju intereses. "Ja mēs skatāmies statistiku, Latvijā būvniecības cenas no 2017.gada jūnija līdz šā gada jūnijam ir pieaugušas par 4,8%, tai skaitā darba alga aptuveni 8%. Daugavpilī šis pieaugums ir aptuveni 48%, atsevišķos projektos pat 100% un vairāk. Tas jau parāda, ka šāda situācija ir ārpus jebkuras loģikas" izteicies Lāčplēsis.

Savukārt domes opozīcijas deputāts Andrejs Elksniņš (S), kurš pirms gada Eigima darbību rezultātā pats zaudēja Daugavpils mēra amatu, stāstījis, ka abu domes koalīcijā pārstāvēto politisko spēku pārstāvji jau esot vērsušies pie opozīcijā esošās "Saskaņas" ar piedāvājumiem par domes vadības maiņu un jaunas koalīcijas izveidi. Elksniņš izteicies, ka pašreizējā situācijā, kad turpinās politiskie ķīviņi, "Saskaņa" nevarot iet koalīcijā ne ar vienu no minētajiem politiskajiem spēkiem.

""Saskaņa" ir piekritusi uzņemties atbildību par siltumenerģijas tarifa samazināšanu, par jaunas katlumājas būvniecības projekta realizāciju pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" TEC3 (...), turpināt pagalmu labiekārtošanas programmu un realizēt dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7 atjaunošanas projektu. Tādēļ divi mūsu kolēģi uzņēmās Pilsētas saimniecības un Mājokļu komitejas vadību domē," izteicies Elksniņš. Arī Elksniņš saskatot, ka "Daugavpils siltumtīkli" virzoties uz privatizāciju, ko viņa pārstāvētā partija nepieļaušot.

2017.gadā pēc pašvaldību vēlēšanām Elksniņš izveidoja koalīciju ar Eigimu, atstājot opozīcijā ilggadējo pilsētas mēru Lāčplēsi, tomēr jau drīz koalīcijas partneru vidū sākās nesaskaņas un pērn septembrī Elksniņš zaudēja mēra krēslu, bet koalīcijā vienojās Eigims un Lāčplēsis.