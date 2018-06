Kā viņš skaidrojis savā atklātajā vēstulē, "lēmums nav bijis viegls, taču tam nevajadzētu būt pārsteigumam ne "Vienotības" oficiālajiem, ne neoficiālajiem vadītājiem".

"Nu jau pāris gadus visos iespējamos formātos un forumos esmu runājis par plašu patriotisko un eiropeisko partiju koalīciju 13. Saeimas vēlēšanām, lai nākamajā parlamentā būtu pārstāvēti jauni un pieredzējuši politiķi, kurus vieno eiropeiskas vērtības, modernas un taisnīgas Latvijas vīzija," uzsvēris EP deputāts. Viņš norādījis, ka sīkumainība, intrigas un "vēlme par katru cenu saglābt vecos politiķus" nav ļāvis to izdarīt.

Atvadoties no "Vienotības", viņš aicina partiju izbeigt Zaļo un zemnieku savienības neizdarību piesegšanu.

"Es darīšu visu, lai palīdzētu nākamajā Saeimā ievest jaunus cilvēkus, ar labu izglītību un pasaules pieredzi. Es redzu un ticu, ka viņi deg par taisnīgu, modernu un drošu Latviju," pievienojoties apvienībai "Attīstībai/Par!", sola politiķis. "Es redzu, ka mana, pieredzējuša politiķa misija ir palīdzēt jauniem cilvēkiem politikā, palīdzēt Eiropas vērtībām Latvijā."

Pabriks ir apņēmības pilns strādāt, ""Attīstībai/Par!" iegūtu sabiedrības uzticību un uzvarētu Saeimas vēlēšanās". Kā skaidrojis politiķis, viņš kandidēs 13. Saeimas vēlēšanās no "Attīstībai/Par!" saraksta.

Apvienības "Attīstībai/Par!" kampaņas preses sekretāre Laila Spaliņa publiskā paziņojumā apstiprinājusi, ka apvienībai pievienojies EP deputāts.

Arī "Vienotības" preses sekretārs Sandris Sabajevs portālam "Delfi" apliecināja, ka partija saņēmusi Pabrika vēstuli par izstāšanos. Notikušo partija komentēs pirmdien pēc valdes sēdes.

Kā liecina ziņu aģentūras LETA arhīvs, Pabriks bijis deputāts vairākos Saeimas sasaukumos, kā arī bijis Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, ārlietu ministrs un aizsardzības ministrs. Kopš 2014. gada politķis ir EP deputāts.

Ziņots, ka Saeimas deputāti – Ints Dālderis, Andrejs Judins, Aleksejs Loskutovs un Lolita Čigāne – izstājušies no partijas "Kustība "Par!"". Iepriekš šie deputāti pameta partiju "Vienotība", lai dibinātu jauno partiju.

Raidījumā "Delfi TV ar Jāni Doburu" apvienības "Attīstībai/Par!" līdzpriekšsēdētājs un kustības "Par!" vadītājs Daniels Pavļuts, komentējot politiķu izstāšanos no partijas, norādīja: "Es domāju, ka visi labi atcerēsies, ka vairāku gadu garumā "Vienotībā" bija lielas iekšējas pretrunas. Pieminētie deputāti Ilzes Viņķeles vadībā būtībā sacēlās pret iekšējo kārtību, pret Solvitu Āboltiņu, pret stagnāciju pašu partijā un tā tālāk."

"Kas notika tālāk? Kāpēc šie mūsu deputāti sabijās iziet no koalīcijas, nonākt opozīcijā? Vai viņi baidījās pazaudēt komisiju vadītāju amatus? Vai viņiem likās, ka no opozīcijas viņus neievēlēs? Vai viņi sabijās no tā, ka jaunas partijas veidošanas process bez laimes lāča, bez atlaistas Saeimas nedod milzīgu uzrāvienu?" retoriski vaicāja "Par!" līderis. Viņš pieļāva, ka šie politiķi "neizturēja pārbaudi jaunas partijas būvniecībā".



"Acīmredzot, tas izrādījās grūtāk nekā kādam tas sākumā likās. Un tajā brīdī, kad izrādījās, ka Āboltiņu var dabūt prom no "Vienotības"… "Vienotība", tomēr ir gana laba, lai mēģinātu ievēlēties no turienes," sprieda Pavļuts.

Viņš uzsvēra, ka ""Vienotība" no risinājuma sen jau ir kļuvusi par daļu no problēmas. Atšķirt "Vienotību" no ZZS, man šobrīd personīgi, ir diezgan grūti."

"Es uzskatu, ka "Vienotība" sen jau saaugusi ar ZZS daudz vairāk nekā viņiem pašiem patiktos atzīt. Būtībā ["Vienotība"] sen jau vairs nedz eiropeiska, nedz liberāla partija, nedz kā citādi, kur nu vēl moderna," skaidroja politiķis.