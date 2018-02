Pagājušā gadā regresa kārtībā no uzturlīdzekļu parādniekiem valsts budžetā atgūti aptuveni 5 miljoni eiro, informēja Tieslietu ministrija (TM).

Novembrī un decembrī tikuši atgūti līdz šim lielākie līdzekļu apmēri vienā mēnesī, proti, 536 587 eiro un 522 676 eiro. Salīdzinot 2016. un 2017. gadā atgūto līdzekļu apmēru, tas ir palielinājies par 30%. Pirms uzturlīdzekļu sistēmas reformas 2013.gadā valsts budžetā atgūtie finanšu līdzekļi bija 2,1 miljons, tad jau 2015.gadā - 3,5 miljoni, bet pērn - 5 598 370 eiro.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (VL-TB/LNNK) šodien tikās ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) direktoru Edgaru Līcīti, lai apspriestu valsts garantēto uzturlīdzekļu sistēmas reformas īstenošanu un novērtētu tās rezultātus.

Rasnačs uzsver, ka Tieslietu ministrijas īstenotā reforma uzturlīdzekļu sistēmā ir būtiski paaugstinājusi tās efektivitāti. Reforma ir veicinājusi parādnieku vietā izmaksāto līdzekļu atgūšanu valsts budžetā, tās rezultātā uzturlīdzekļu saņēmējiem samazināts administratīvais slogs, jo TM rosinātās izmaiņas tiesiskajā regulējumā būtiski atvieglojušas un paātrinājušas uzturlīdzekļu saņemšanas procesu.

No parādniekiem regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs ir strauji palielinājies, pateicoties pēdējos četros gados veiktajiem uzlabojumiem uzturlīdzekļu sistēmā - sākot ar parādnieku datu publiskošanu un beidzot ar ierobežojumiem attiecībā uz transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanu.

Informatīvus pasākumus ir īstenojusi UGFA. 2017. gada oktobrī un novembrī vien UGFA nosūtījusi informatīvas vēstules 31 695 parādniekiem - gan par būtiskākajiem likuma nosacījumiem, kas attiecināmi uz uzturlīdzekļu parādniekiem, kuru vietā no valsts budžeta līdzekļiem tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa, gan par vienošanās noslēgšanu ar UGFA par parāda atmaksas kārtību. Tāpat arī par parāda apmēru, kā arī maksāšanas kārtību.

2017. gada 1. aprīlī spēkā stājās izmaiņas uzturlīdzekļu saņemšanā, proti, ja starp vecākiem nepastāv strīds, uzturlīdzekļus var saņemt Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā administratīvā procesa ietvaros, uzreiz vēršoties UGFA. Līdz ar to uzturlīdzekļu saņemšanas process saīsināts no 9 līdz 3 mēnešiem. Šobrīd jau 3 519 personas saņem uzturlīdzekļus bez tiesas nolēmuma administratīvā procesa kārtībā. Pateicoties vienkāršotajai uzturlīdzekļu saņemšanas kārtībai, UGFA saņemto uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu skaits 2017.gadā palielinājies vairāk nekā divas reizes - no 5 475 līdz 11 134. Vienlaikus tiesā saņemto prasības pieteikumu skaits pagājušajā gadā ir samazinājies par 67%.

Savukārt no 2017. gada 1. septembra uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam. Šobrīd ar uzturlīdzekļiem tiek nodrošinātas jau 990 personas, kas sasniegušas pilngadību.

No 2018. gada 1. janvāra palielināts no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas izmaksāto valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs bērniem un pilngadīgām personām, kuras turpina iegūt izglītību Latvijā. Valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs bērniem līdz septiņu gadu vecumam ir 98,90 eiro, bērniem no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai tas ir 118,25 eiro ik mēnesi.