Jau ziņots, ka Stradiņa slimnīcas jaunā A korpusa otrās kārtas būvniecības izmaksas provizoriski pieaugušas par trešdaļu jeb 30,684 miljoniem eiro, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē sacīja slimnīcas valdes loceklis, Jaunās būvniecības daļas vadītājs Jānis Komisars.

Pēc viņa paustā, sākotnējās projekta izmaksas bija 91,069 miljoni eiro, tomēr tagad izmaksas pieaugušas par 30,684 miljoniem eiro, kā rezultātā būs nepieciešams papildu finansējums, lai iecerēto projektu īstenotu. Lielākā daļa jeb 16,586 miljoni eiro papildus nepieciešami būvdarbiem, vēl 12,850 miljoni eiro – telpu aprīkošanai, bet 1,248 miljoni eiro – auto stāvlaukumam.

Čakša raidījumam skaidrojusi, ka būvniecības process sadārdzinājies būvniecības cenu kāpuma dēļ, taču raidījums norāda, ka tas neatbilst patiesībai. Sadārdzinājums bija paredzams jau laikā, kad abas puses rēķinājušas izmaksas. Lai gan pirmā kārta izmaksāja 1860 eiro kvadrātmetrā, ministrijā izdomāts, ka otrajā kārtā tie būs 1500 eiro, kas ierakstīts arī Eiropas fondu naudas dalīšanas plānos. Raidījums norāda, ka toreiz ministrija uzstāja uz samazinājumu izmaksās par kvadrātmetru, savukārt par to iebilda tā brīža Stradiņa slimnīca valdes loceklis Normunds Štāls.

2016. gadā VM pieprasījusi samazināt tāmē būvniecībai paredzēto summu no 2800 eiro kvadrātmetrā uz 1500, norāda raidījums, skaidrojot, ka pretējā gadījumā Eiropas nauda netiktu citu medicīnas iestāžu projektiem. Toreiz no Eiropas fondiem bija pieejami 152 miljoni. Stradiņu celtniecības tāme sākotnēji bija 153 miljoni, līdz ar to citām slimnīcām nekas nepaliktu.

Čakša neatzīst, ka pirms diviem gadiem nepareizi sarēķināts, norādot uz izmaiņām projektā, gan būvniecības izmaksām. "Diezgan būtiskas pārmaiņas piedzīvo šobrīd projekta ietvarā gan intensīvās terapijas nodaļas, tātad reanimācijas nodaļas, gan papildus klāt hibrīdzāle, insulta pacientu ārstēšanas nodaļas, kas dos lielāku pienesumu pacientiem. Un tas viss organizatoriskais veids, kā pacientu plūsmas virzās caur slimnīcu, ir pamainījušās, tā ir viena lieta," skaidrojusi ministre.

"Bet otra, kā jūs redzat laukā šobrīd tirgū, būvniecības izmaksas ir objektīvi pieaugušas par 30 procentiem. Kas ir saistīts gan ar atalgojuma daļu, gan ar būvmateriālu cenām, tas viss atspoguļojas arī tajā cenā, ko piestāda Stradiņu slimnīcai," raidījumam teikusi Čakša.

Savukārt Centrālās statistikas pārvaldē raidījums noskaidrojis, ka kopš 2015. gada būvniecības cenas augušas vien par 6,5%.

Slimnīcas šī brīža valdes loceklis Jānis Komisars raidījumam atzinis, ka būvniekiem dots uzdevums projektēt tā, lai izmaksas būtu 1500 eiro uz kvadrātmetru, taču "jau pusceļā saprasts, ka tas nebūs īsti realizējams".

"Es nevaru apgalvot, ka tas cipars būtu bijis izvilkts no zila gaisa. Nu kaut gan arī tajā laikā bija, kas teica, ka tā ir fantāzija. Bet no otras puses es gribu teikt, ja mēs tajā brīdī būtu nodefinējuši 2000, droši vien projektēšanas gaitā projektētāji justos varbūt nedaudz brīvāki. Šobrīd projektu izstrādājot viņiem arī ir bijis uzdevums maksimāli tuvoties tam 1500, bet nu, tas nav izdevies," situāciju izklāstīja slimnīcas valdes loceklis.

Jauno kvadrātmetra cenu bija izrēķinājis Čakšas tā brīža padomnieks Jānis Stakens, kurš atzinis, ka tirgus divu gadu laikā ir audzis ātrāk, nekā prognozēts, bet nenoliedz, ka mērķis ir bijis arī panākt, lai visa Eiropas nauda neaiziet tikai Stradiņa slimnīcai.

Iepriekš vēstīts, ka VM iepazinusies ar izmaksu palielināšanās iemesliem un piekrīt, ka papildu finansējuma nepieciešamība ir pamatota. Šī iemesla dēļ ministrija iesniegusi FM papildu finansējuma pieprasījumu.

Savukārt Finanšu ministrija (FM) pagaidām nav guvusi pārliecību, ka Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) jaunā A korpusa otrās kārtas būvniecības izmaksu provizoriskais pieaugums par trešdaļu jeb 30,684 miljoniem eiro ir pamatots.

Kā iepriekš skaidroja ministrijas pārstāve Ieva Raboviča, patlaban FM eksperti vērtē Veselības ministrijas (VM) 22. oktobrī iesniegto informatīvo ziņojumu par papildu nepieciešamo publisko finansējumu Stradiņa slimnīcas jaunā A korpusa būvniecības otrās kārtas infrastruktūras attīstībai, tomēr jau tagad esot redzams, ka ziņojumā iztrūkst detalizēta informācija un izvērtējums par sadārdzinājuma rašanos. Ziņojumā nav arī apskatīti un piedāvāti iespējamie alternatīvie risinājumi lemšanai valdībā, piebilda Raboviča.