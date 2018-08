Apsūdzētā vīrieša māsa laikrakstam paudusi, ka "Jurijs nav nekāds spiegs. Aizsūtīt kādu bildi uz Krieviju vēl to nenozīmē! Drošības policijai laikam nav ko darīt!". Arī Stilves sievasmāte un sieva laikrakstam paudušas, ka vīrietis neko nelikumīgu nav darījis un nav vainīgs viņam izvirzītajās apsūdzībās.

Laikraksts gan vēsta, ka pats Stilve savu vainu par 2016. un 2017. gada darbībām, par ko uzrādīta apsūdzība, esot atzinis. Viņš tajā laikā strādājis dažādus gadījuma darbus Rīgā, kur dzīvojis kopā ar ģimeni. Stilvi 2017. gada 19. decembra vakarā aizturēja Alūksnes novada Mārkalnes pagastā kādā savrupmājā, kur bija ieradies pie savas sievasmātes. Jurijs dzimis un audzis līdzās esošajā Pededzes pagastā.

"Jurijs kādus desmit gadus strādāja Krievijā – celtniecībā uz ekskavatora pie Maskavas. Tur, protams, bija draugi. Kad mums piedzima otrs bērniņš, Jurijs atgriezās uz dzīvi Latvijā. Pārcēlāmies uz Rīgu, man tagad tur ir darbs, bet daudz laika pavadījām arī laukos, braucām ekskursijās, jā, arī fotografējām. Kas tad tagad to ar mobilajiem telefoniem nedara," laikrakstam izteikusies Stilves sieva.

Stilves sieva no sarunas ar vīru viņa apcietinājuma laikā sapratusi, ka apsūdzība celta par pierobežā nofotografētu torni un plakātu tā pievārtē. Tāpat viņa zina, ka vīrs fotografējis Alūksnes ezeru un fonā trāpījusies kājnieku skola. Iespējams, no kāda brauciena esot arī bilde no Strautiņu poligona. Nekur nekādas norādes, ka aizliegts fotografēt, nav bijis.

Stilves advokāte gan laikrakstam atklājusi, ka apsūdzība esot par vienu fotogrāfiju. Viņa gan neesot precizējusi, par kādu fotogrāfiju ir runa.

"Vīrs kādam bildes uz Krieviju sūtīja – draugam vai paziņam, bet ne jau specdienestiem. Tad jau pusei Latvijas cietumā būtu jāsēž. Labi, ja bija kas neatļauts, tad taču varēja vispirms pabrīdināt, nevis ielikt uzreiz cietumā, atņemot maziem bērniem tēvu. Malka ziemai nav sagatavota, kartupeļi nenovākti, zāle nepļauta, bērni prasa, kad tētis būs mājās. Teicām, lai neapcietina, lai apkarina ar drošības aprocēm, ja baidās, ka aizmuks uz Krieviju... Bet ar mums nekādās sarunās neielaidās. Jurijs strādātu, būtu mums vieglāk..." raudot laikrakstam stāstījusi Stilves sieva.

Viņa laikrakstam paudusi viedokli, ka Stilves atzīšana par spiegu esot smieklīga, sakot: "droši vien uz mūsu dienestiem visu laiku bija spiediens, ka Igaunijā tikai ķer spiegus vienu pēc otra, tāpēc vajadzēja arī mums. Tad nu Juriju atrada".

Jurija sieva esot aizturēta tajā pašā 19. decembrī Rīgā pie lielveikala "Alfa" un turēta pašas dzīvoklī no pulksten diviem līdz septiņiem vakarā, neļaujot izņemt bērnus no bērnudārza un neļaujot nevienam zvanīt, tajā skaitā kādam juristam, kamēr Jurijs, neko nenojauzdams, braucis pie sievasmātes.

Sievasmāte mājās atgriezusies pussešos vakarā. Viņa laikrakstam paudusi, ka vienā pagalms bijis pilns ar cilvēkiem maskās. "Tas bija milzīgs šoks! Visu laiku tik mierīgi dzīvojām," laikrakstam stāstījusi sieviete. Kratīšana notikusi līdz pusnaktij. Stilve esot sagaidīts ceļa galā un izrauts no BMW, neļaujot pat atsprādzēt drošības jostu – tā pārgriezta.

Laikraksts vēsta, ka no tiesas sprieduma noprotams, ka kratīšanā tika izņemtas divas zibatmiņas, piezīmju kalendārs, blociņš, datora cietais disks, trīs mobilie tālruņi "Sony", "Fly", "myPhone", atmiņa no datora "Toshiba", kāda lapiņa ar tekstu, divas karabīnes, trīs medību bises.

Visa šī manta tiks iznīcināta, paredzot pirmdien pasludinātais tiesas spriedums.

Stilves sieva laikrakstam sacījusi, ka ieroči piederējuši viņas mirušajam tēvam medniekam un Jurijs esot vienkārši uzņēmies atbildību par tiem.

Savukārt Stilves sievasmāte laikrakstam paudusi: "divus gadus esam novēroti. Ik pa laikam redzēju kādus, kas ar binokļiem mūs vēro. Draugi un paziņas, uzzinājuši par notikušo, īsti nezina, kā ar mums tagad runāt."

Laikraksts vēsta, ka prokurore Dzintra Bokta vēl lems, vai tiesas spriedumu pārsūdzēt, bet pats notiesātais Stilve, visticamāk, to nedarīs, jo jūtas laimīgs, ka ticis brīvībā.

Jau vēstīts, ka Vidzemes rajona tiesa Madonā pirmdien par spiegošanu Krievijas labā Stilvem piemēroja nosacītu brīvības atņemšanu un atbrīvoja tiesas zālē.

Apsūdzētajam tiesa piesprieda trīs gadu nosacītu brīvības atņemšanu ar pārbaudes laiku uz trīs gadiem un sešiem mēnešiem. Apsūdzētais apcietinājumā atradās kopš pagājušā gada decembra un sodā ieskaitīts šis apcietinājumā pavadītais laiks, norādīja advokāte.

Savu vainu apsūdzētais atzina pilnībā.

Advokāte teica, ka pēc iepazīšanās ar sprieduma tekstu izlems, vai pārsūdzēt to, taču apliecināja, ka nosacītu brīvības atņemšanu ierosinājusi piespriest arī prokuratūra. Spriedumu iespējams pārsūdzēt Vidzemes apgabaltiesā.

Ņemot vērā, ka spriedums vēl nav stājies spēkā un lietas izskatīšana notika aiz slēgtām durvīm, advokāte lietas apstākļus sīkāk nekomentēja.

Drošības policija (DP) iepriekš paziņojumā presei rakstīja, ka Latvijas pilsonis ilgākā laika posmā Krievijas specdienesta uzdevumā vāca un nodeva tam ziņas par Nacionālo bruņoto spēku (NBS) infrastruktūru, kā arī citiem Krievijas specdienestu interesējošiem objektiem. Izmeklēšanā arī esot konstatēts, ka Latvijas pilsonis iesaistīts sadarbībā ar Krievijas specdienesta virsnieku Krievijas teritorijā.

Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" iepriekš rakstīja, ka apsūdzētais ir Alūksnes pusē dzīvojošs zemnieku saimniecības īpašnieks, kas Krievijas uzdevumā vācis publiski pieejamu informāciju par pierobežā notiekošo.

Aģentūras LETA apkopotā informācija liecina, ka Latvijas armijas pārziņā Alūksnes novadā ir vairāki objekti. Alūksnē atrodas NBS Kājnieku skola. Pagājušā gada sākumā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludināja pasūtījumu par Kājnieku skolas bruņojuma noliktavas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Tāpat Alūksnes novadā ir reģionālais poligons "Lāčusils".

2016. gada beigās Ministru kabinets nodeva Aizsardzības ministrijas (AM) valdījumā 1,68 hektārus lielu zemes gabalu Alūksnes novada Pededzes pagastā. Šis zemes gabals robežojas ar Krieviju. AM toreiz vien atbildēja, ka šajā vietā būšot infrastruktūras objekts valsts aizsardzības vajadzībām.