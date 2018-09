Par spīti Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) iebildumiem Saeima ceturtdien apstiprināja 12. Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku Arvīdam Ulmem (ZZS).

Pirms Saeimas balsojuma Ulme deva deputāta svinīgo solījumu, ko apliecināja ar savu parakstu. "Par" deputāta pilnvaru apstiprināšanu politiķim balsoja 68 deputāti un "pret" 14 deputāti. "Pret" balsoja 12 NA deputāti, kā arī divi pie frakcijām nepiederoši deputāti.

Ulmem Saeimas deputāta pilnvaras apstiprinātas uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Saeimas sēdē deputāts Ringolds Balodis (pie frakcijām nepiederošs deputāts; kandidē no NA) informēja, ka NA ir "pret čekistiem parlamentā", tāpēc politiskais spēks balsos "pret" Ulmes deputātu pilnvaru apstiprināšanu Saeimā.

"Nacionālā apvienība balsos "pret" Ulmes apstiprināšanu, protams, rēķinoties ar to, ka, ja vairākums sekos mūsu piemēram, kas ir politisks solis, tad, bez šaubām, var sanākt kāzuss, ko izšķir Satversmes tiesa," pauda Balodis. "Taču es personīgi un arī Nacionālā apvienība nu nevar balsot par čekistu, [..] šai laikā, kad mēs diskutējam par VDK maisiem – vērt vai nevērt vaļā."

Savukārt ZZS frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis atgādināja, ka Ulme savulaik ir balsojis par Latvijas neatkarību kā Augstākās Padomes deputāts. "Tas, vai viņš ir bijis čekists, vai nav bijis čekists, to lai izšķir tiesa, un viņš ar šo jautājumu nodarbojas," norādīja Brigmanis. "Es esmu pārliecināts par Arvīda Ulmes nacionālo stāju."

Parlamentāriete Inese Lībiņa-Egnere (V) informēja, ka "Vienotība" balsos saskaņā ar Satversmi. "Latvijas Republikas Satversme noteic, ka Saeimā ir 100 tautas priekšstāvji. Un šobrīd mēs esam situācijā, kad ir vakants šis simtais tautas priekšstāvja krēsls. Mēs šeit neizvēlāmies, kādi ir vēlēšanu rezultāti," skaidroja deputāte.

Savukārt deputāts Kārlis Seržants (ZZS) pauda: "Ja mēs sāksim šeit, politisku motīvu vadīti, balsot "pret" vai "par" deputāta mandāta apstiprināšanu, tad mēs varam nonākt līdz brīdim, piemēram, ka nākošajā Saeimā kāda daļa Saeimas aicinās neapstiprināt mandātu deputātam, kuru tur aizdomās, piemēram, par nelikumīgu partijas finansēšanu. Lūdzu! Kas tas ir – kaut kas sliktāks? Normāli!"

Ziņots, ka, parlamentārietim Kļaviņam noliekot deputāta pilnvaras, viņa vietā nāks Vides aizsardzības kluba prezidents Ulme, iepriekš portālam "Delfi" apstiprināja topošais deputāts.

"Kā saka, izrāva mani no meža, no sēņošanas," smējās Ulme. Politiķis kandidē arī 13. Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabalā no ZZS. Politiķa prioritāte ir vides aizsardzība.

Iepriekš Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) informēja, ka Ulme, iespējams, bijis VDK aģents. Šādu informāciju CVK sniedza Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs (TSDC). Šādu informāciju Ulme pats noliedz. Arī portālam "Delfi" politiķis norādīja, ka padomju laikā aktīvi darbojies, lai atjaunotu Latvijas neatkarību. Piemēram, organizējis demonstrācijas, tostarp par Padomju Savienības komunistiskā partijas aizliegšanu, kā arī balsojis par Latvijas neatkarību kā Augstākās Padomes deputāts.

Ulme vairākas reizes kandidējis uz Saeimu, taču ievēlēts vien 8. Saeimā 2002. gadā.

Politiķis 1995. gadā apbalvots ar piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 2000. gadā – ar trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.