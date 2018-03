Dokumentālās filmas "Pārgājiens" galvenais varonis bija Nils Ušakovs un viņa ceļš "no Imantas puikas līdz Rīgas mēram". Tomēr Ušakova vadītā partija "Saskaņa" nav apstrīdējusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) secinājumu – filma bijusi priekšvēlēšanu aģitācija.

Pagājušā gada maijā, dažas nedēļas pirms pašvaldību vēlēšanām kustības "Ghetto Games" līderis Raimonds Elbakjans paziņoja, ka kopā ar režisoru Māri Martinsonu ir izveidojis filmu par Rīgas mēru. Lai gan "Pārgājiena" pirmizrādē kinoteātrī "Splendid Palace" Ušakovs priecīgs pozēja kopā ar filmas autoriem, "Ghetto Games" uzsvērti apgalvoja, ka filma radīta brīvprātīgi un tās izmaksas neesot rēķinātas.

Taču nu "de facto" kļuvis zināms, ka filmas formālā veidotāja SIA "Creativus Agency", kas pieder "Ghetto Games" operatoram Indulim Pelnēnam, ir lūgusi "Saskaņai" finansiāli atbalstīt filmas pirmizrādi. Partija lūgumu izpildīja un maija beigās pārskaitīja firmai pusotru tūkstoti eiro. To savā pārbaudē konstatēja KNAB.

"Kad iepazināmies ar pašas filmas saturu, konstatējām, ka filma atbilst priekšvēlēšanu aģitācijas definīcijai pēc satura, jo filma ir veidota par Nilu Ušakovu, kas ir bijis deputāta kandidāts. [..] Apmaksātājs šiem materiāliem ir politiskā partija "Saskaņa". Viņi ir gan atspoguļojuši savā grāmatvedības uzskaitē visas izmaksas, ko viņi veikuši pa tiešo no sevis kā pārraidīšanas visas tās izmaksas un reklāmas.[..] Un arī bija norādījuši tās izmaksas, kas saistītas ar labdarību, sponsorēšanu. Tādā veidā viņi uzskaitīja tās izmaksas, ko viņi ir pārskaitījuši tieši SIA "Creativus Agency"," norādījusii KNAB Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļas vadītāja Amīlija Jaunskunga.

KNAB aprēķini liecina, ka "Saskaņas" samaksātā nauda sedza gan filmas veidošanas, gan pārraidīšanas, gan pirmizrādes izmaksas. Taču partija ir sodīta par to, ka pēc filmas nebija skaidri norādīts – tās apmaksātāja ir "Saskaņa". Sods gan nav liels – par vairākiem pārkāpumiem kopā "Saskaņai" uzlikts 250 eiro sods, ko partija jau janvārī ir nomaksājusi.

KNAB lēmumu par sodu "Saskaņa" nepārsūdzēja, tātad juridiski piekrita biroja secinājumiem. Tomēr vēl joprojām partijā valda pārliecība, ka "Pārgājiens" nebija aģitācijas materiāls. To apgalvo, piemēram, partijas ģenerālsekretāra vietniece Gunta Šagbazjana: "Es uzskatīju, ka tā nav priekšvēlēšanu aģitācija. Ja mēs paņemam definīciju, kas ir priekšvēlēšanu aģitācija pēc likuma panta, tad definīcija ir tāda: balsot par vai pret konkrēto deputāta kandidātu vai partiju. Bet šeit jau nebija! Šajā filmā nebija, šeit netika aicināts..."

Patiesībā likums par aģitāciju uzskata arī tādu kandidāta reklamēšanu, kas satur netiešu aicinājumu balsot par viņu vai pret citiem. Ušakova teiktais filmas "Pārgājiens" izskaņā tam atbilst diezgan precīzi. "Man ir paveicies, ka tā komanda, kura ir izveidota vēl pirms astoņiem gadiem, tie kolēģi un bieži vien tie draugi, ar kuriem mēs sēžam pie šī galda, ka mēs ļoti precīzi zinām, ko un kā mēs gribam izdarīt, lai padarītu mūsu pilsētu skaistāku un sakoptāku," ar šiem Rīgas mēra amata kandidāta vārdiem beidzās gandrīz 45 minūtes garais video.

Būtisku daļu no dokumentālās filmas vai arī aģitācijas materiāla "Pārgājiens" veidoja Ušakova intervijas, kas tika ierakstītas viņa mēra kabinetā. Filmā iekļautas arī apcerīgas sarunas pie ugunskura, kurās politiķi iztaujā pārgājienā līdzi devušies jaunieši. Starp viņiem arī "Saskaņas" jauniešu organizācijas "Restart.lv" valdes loceklis Viktors Smirnovs, kurš Ušakovam vaicāja: "Kas varbūt ir tās lietas, kas bija pilnīgi negaidītas mēra amatā, kuras bija tā: "O, šito es negaidīju?"."

Smirnovs Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā strādā par projektu koordinatoru un administrē sociālos tīklus. Sastapts darba kabinetā, viņš interviju "de facto" atsaka, pamatodams to šādi: "Nē, ziniet, es tomēr savā darba laikā nerunāšu par to, ko es daru brīvajā laikā." Vēlāk e-pastā Smirnovs norāda, ka "Restart.lv" filmas uzņemšanu neorganizēja, bet piedalīties pārgājienā un līdz ar to arī filmā viņam piedāvāja Raimonda Elbakjana komanda. Dalība pārgājienā un filmā sakritusi ar viņa vērtībām un priekšstatu par labi pavadītu laiku, klāsta Smirnovs, kurš savulaik paralēli darbam domē ir apkalpojis arī Ušakova sociālo tīklu tiešraides.

Ušakovs šonedēļ bija devies četru dienu komandējumā uz Francijas kūrortpilsētu Kannām un paša vadītās partijas saistību ar filmu komentēja vien telefonsarunā: "Šo filmu uztaisīja cilvēki, kurus es uzskatu par saviem draugiem. Es uzskatu, ka man bija liels pagodinājums, ka vispār ir tapis šis produkts. Un skaidrs, ka šajā situācijā viņu vēršanās pie manis, lai palīdzētu kaut kādā veidā šo filmu parādīt lielākai auditorijai, ir absolūti loģiska. Bet atkal – ņemot vērā, ka šī filma tapa laikā, kad visi bija ļoti jūtīgi pret jebkādām aktivitātēm, ņemot vērā vēlēšanu gaisotni, lēmums bija pieņemts, ka lai to apmaksā labāk partija, tas ir pareizāk."

Ušakovs aicināja vairāk vaicāt filmas veidotājiem. Tikties ar "de facto" klātienē neviens no "Ghetto Games" komandas gan nepiekrita. "Tas darbs tika radīts, kā teikt, ar labiem nodomiem. Es saprotu, ka pēc tam tur var... Skaidrs, ka jebkurš žurnālists var interpretēt to, pagriezt gan tā, gan tā. Nu es jums varu izstāstīt, ka vienīgo, ko mēs prasījām finansējumu, lai parādītu to kinoteātrī, nu tas tā arī ir," sacīja SIA "Creativus Agency" valdes loceklis Indulis Pelnēns.

Elbakjana vadītā biedrība "Streetbasket" kopš 2014. gada regulāri saņem Rīgas tūrisma attīstības biroja finansējumu "Ghetto Games" festivāla un sacensību rīkošanai. Vai tas varētu būt iemesls, kāpēc Elbakjans vēlējies pirms vēlēšanām izveidot Rīgas mēram labvēlīgu filmu, uzzināt neizdodas. Runāt par "Pārgājienu" Elbakjans atsakās.

Sarunas noslēgumā Elbakjans aicina viņu atrast, ja vēl kas ir runājams. Tomēr, kad "de facto" nākamajā rītā ierodas "Ghetto Games" birojā un darbiniece sazvana klāt neesošo Elbakjanu, par "inteliģento huligānu" dažkārt dēvētais aktīvists sāk rupji lamāties un draud izsaukt policiju. Dienu vēlāk viņš gan aicina atsūtīt jautājumus rakstiski, taču atbildes tā arī neatnāk.

Filmas "Pārgājiens" režisoru Māri Martinsonu "de facto" nedēļas laikā sazvanīt tā arī neizdevās, tāpēc nav zināms viņa vērtējums tam, ka KNAB to ir novērtējis kā aģitāciju.